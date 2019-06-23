به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: این ۱۰۰ هزار واحد جدای از ۴۰۰ هزار واحد در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن است.

وی افزود: این ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دو ساله و طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ ساخته می‌شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون احداث ۱۴۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحدمسکونی آغاز شده است.

این عضو کابینه همچین خبر داد: به زودی برنامه احداث ۱۱۰ پروژه ساخت و ساز مسکن در راستای برنامه اقدام ملی با حضور رئیس جمهور کلید می‌خورد.

اسلامی تصریح کرد: این ۱۰۰ هزار واحد مسکونی موضوع تفاهم نامه امروز، در اراضی نیروهای مسلح در چارچوب قانون وو با اذن رهبر انقلاب ساخته می‌شود و مشمول تسهیلات رایج بخش مسکن و طیق مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود؛ ۸۰ درصد هزینه ساخت به سازنده داده می‌شود که قابل انتقال به خریدار است.

وی گفت: در سال ۹۷ بیش از ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد که باید این ۴۰۰ هزار واحد در راستای تسهیل این تعداد ازدواج باشد.

اسلامی یادآور شد: به زودی با وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مسکن فرهنگیان قرارداد امضا می کنیم.

پادگان‌های نظامی در ۲۵ شهر بزرگ منطقه مسکونی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه این مراسم نیز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اولویت ساخت صدهزار واحد در شهرهایی است که نیروهای مسلح در آنجا مستقر هستند، ۲۵ شهر بزرگ به عنوان شهرهای هدف ما تعیین شده که طبق قانون مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری باید پادگان های این شهر به بیرون از شهر منتقل شود و اراضی آن در اختیار فضای شهری قرار بگیرد. این پادگان ها اولویت برای ساخت مسکن نیروهای مسلح خواهند بود. در شهرهایی هم که نیروهای مسلح زمین نداشته باشند، یا در شهرهای جدید یا در اراضی دولتی زمین به این طرح اختصاص می یابد.

وی درباره تسهیلات این پروژه گفت: تسهیلات پروژه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن به همه بانک های عامل اعم از دولتی و خصوصی ابلاغ شده و نرخ سود آن ۱۸ درصد خواهد بود. بانک مرکزی نیز تعهد داده است تا سهم تسهیلات بخش مسکن نسبت به کل تسهیلات را به ۲۰ درصد برساند، سال گذشته ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات داده شد که معادل ۱۳.۵ درصد کل تسهیلات بود و تلاش داریم در سال جاری این سهم را به ۲۰ درصد برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین برای بخش مسکن غیر از بودجه مسکن مهر ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز تقاضا کردیم.

اسلامی با بیان اینکه جامعه هدف ساخت این واحدها اقشار متوسط به پایین است، گفت: خارج از اینکه متقاضی کارمند دولت باشد یا نباشد، ما قصد داریم سقف زمانی خانه دار شدن هر ایرانی که به سن ازدواج می رسد را کوتاه کنیم.

وی تصریح کرد: قرار است در ساخت واحدهای مسکونی موردنظر به خصوص در صدهزار واحد نیروهای مسلح از حداقل تراکم استفاده شود تا کیفیت زندگی مردم افزایش یابد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، برای هر واحد صد متر مربع در نظر گرفته ایم که مجموعاً ۱۰ میلیون متر مربع بنای خالص و با سرانه های آن ۱۲ میلیون متر مربع زمین نیاز خواهد بود.