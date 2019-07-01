حداقل ۱۰ کشته در حادثه سقوط هواپیما در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر سقوط یک فروند هواپیما در فرودگاه شهر آدیسون در ایالت تگزاس آمریکا حداقل ۱۰ نفر کشته شدند.

گفته شده این هواپیما در حین بلند شدن، به آشیانه هواپیماها برخورد کرد و منفجر شد.

منابع رسمی در آمریکا با تایید این حادثه اعلام کردند که کل هواپیما در آتش سوخته است و به احتمال زیاد هیچکدام از سرنشینان آن زنده نمانده‌اند.

هواپیما از نوع هواپیمای سبک دوموتوره BE-۳۵۰ و متعلق به شرکت کینگ ایر بوده و در همین ارتباط نیز «اداره ملی امنیت حمل و نقل» اعلام کرد که تیمی از این نهاد برای بررسی علت این حادثه به محل اعزام شده است.