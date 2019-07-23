سرلشکر باقری انتصاب «مرتضی بختیاری» و «پرویز فتاح» را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامهایی جداگانه انتصاب سیدمرتضی بختیاری به ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) و پرویز فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ایشان تبریک گفت.
متن این پیامها به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرانقدر آقای سیدمرتضی بختیاری
با سلام و تحیات؛
حسن اعتماد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) که بیانگر شایستگی، صلاحیتها و قابلیتهای آن برادر عزیز است را صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
رجاء واثق دارم روحیه مردمی و خدمت به اقشار محروم و نیازمند کشور و تجارب ارزشمند و شناخت اطمینانبخش آن برادر انقلابی و مجاهد از مشکلات و نیازهای خانوادههای تهیدست و توانمندسازی آنان در عین حفظ کرامت، حرمت و اصول اخلاقی و آموزههای دینی، پشتوانه مفید و راهگشایی است که در کنار بهرهگیری از نیروهای مؤمن و جوان، سربلندی آن مجموعه در تحقق انتظارات معظمله را تضمین خواهد کرد و این ستاد آمادگی دارد با ارتقای تعاملات و همکاریهای فیمابین بهویژه در حوزه منابع انسانی، یاریبخش جنابعالی در این عرصه باشد.
موفقیت جنابعالی در این سنگر و مسیر خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) را از درگاه ربوی طلب مینمایم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار محمد باقری
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای مهندس پرویز فتاح
با سلام و تحیات؛
حسن اعتماد مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت ریاست بنیاد مستضعفان که بیانگر تعهد، شایستگی و صلاحیتهای دینی و مدیریتی آن برادر عزیز است را صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
بیشک تجارب ارزنده و سوابق مدیریتی و اجرایی آن چهره خدمتگزار مردمی و مخلص، پشتوانه مطمئنی برای نقشآفرینی این مجموعه مهم و تأثیرگذار در عرصه توانمندسازی تهیدستان و محرومان و ارتقای ظرفیتها و فرصتهای ملی در اختیار، پیشرفت و آبادانی مناطق محروم و عینیت آثار اقتصاد مقاومتی در کشور و دیگر توصیههای معظمله در این راستا است و بنیاد تعاون و حوزه آماد و پشتیبانی این ستاد اهتمام لازم در ارتقای همکاریها با جنابعالی را مد نظر قرار خواهند داد.
دوام توفیق جنابعالی در این جایگاه خطیر، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از رهنمودها و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار محمد باقری
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