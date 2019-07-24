به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، در جلسه کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران که اول مردادماه در شورای شهر تهران برگزار شد، ابراهیم امینی، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیسیون نظارت و حقوقی و رییس کمیته حقوق شهروندی شورا، فرزاد هاشمی، حسن غفاری، سعید دستوری، محسن راستانی و بابک برزویه از اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، علی محمد مختاری رییس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، رییس امور مطالعات شرکت بهره برداری مترو تهران، مدیرکل تدوین قوانین شهرداری و نمایندگانی از کمیته حقوقی شورای شهر و مرکز ارتباطات شهرداری تهران حضور داشتند.

حسن غفاری در این جلسه گفت: هیات مدیره انجمن عکاسان ایران جلسه ای را با کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران داشت که محور آن خلاهایی است که در قانون برای عکاسی در شهر وجود دارد و این جلسه نیز در ادامه جلسه قبل برای همین موضوع برگزار شده است. واقعیت این است که تاریخ مصور شهر و کشور در حال از بین رفتن است به دلیل اینکه ممنوعیت‌هایی برای عکاسی در شهر وجود دارد در حالی که بسیاری از فضاهای ممنوعه عکاسی مربوط یک قرن پیش است و لازم است با توجه به شرایط امروز بازنگری شود. انجمن عکاسان ایران سال هاست فعالیت دارد و امیدواریم این نشست یک نگرش و بازتعریفی را برای عکاسی ارائه کند.

محسن راستانی نیز گفت: عکاسان سند تصویری از جامعه ایرانی تهیه می‌کنند و برای این سند ضوابطی نیاز است اما متاسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری ممانعت‌هایی را برای عکاسان ایجاد می‌کند. پیشنهاد می‌کنم نماینده‌ای از عکاسان برای تدوین ضوابط عکاسی حضور داشته باشد و کارگروه مشترکی با حضور نماینده نهادها و انجمن عکاسان ایران تشکیل شود و ضوابطی تدوین شود که حقوق شهروندان، عکاسان و نهادها مورد توجه قرار گیرد.

فرزاد هاشمی در ادامه بیان کرد: درخواست جامعه عکاسی این است که آزادانه در شهر عکاسی کنند و حضور عکاسی مستند اجتماعی در فضای شهر آزاد باشد. نشست‌های انجمن عکاسان ایران با شورای اسلامی شهر تهران نخستین گام انجمن برای احقاق حقوق شهروندی عکاسان است تا بتوانند آزادانه در شهر عکاسی کنند و در گام‌های بعدی نشست‌هایی را با نهادهای دیگر برای امنیت و آزادی عکاسی دنبال خواهیم کرد.

سعید دستوری نیز در این نشست گفت: هنرمند و عکاس اگر امنیت نداشته باشد نمی تواند ذهنیت و ایده خود را در عکس بیان کند و ضرورت دارد فضایی فراهم شود که عکاسان به سهولت در شهر عکاسی کنند. انجمن عکاسان ایران آمادگی دارد در تدوین ضوابط و قوانین عکاسی آزادانه در شهر همکاری کند.

علی محمد مختاری رییس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در ادامه خطاب به هنرمندان عکاس گفت: عکاسی در بوستان‌ها و پارک‌های تهران آزاد است و عکاسی در هیچیک از بوستان‌ها و پارک‌های شهر ممنوع نیست.

ابراهیم امینی، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیسیون نظارت و حقوقی و رییس کمیته حقوق شهروندی شورا گفت: عکاس نقش آیینه را دارد با این تفاوت که آیینه همان لحظه را نشان می‌دهد و عکاس تصویر را در طول تاریخ ثبت می‌کند و خاطرات یک فرد، خانواده و ملت به کمک عکس منتقل می‌شود. عکس می‌تواند نقاط قوت و مشکلات جامعه را منعکس کند و ضرورت دارد که نقاط قوت و ضعف با هم دیده شود.

امینی در پایان توضیح داد: ما در حوزه مدیریت شهری آمادگی داریم کارگروهی برای عکاسی در شهر تشکیل شود و در صورت لزوم به صورت طرح یا لایحه مقرراتی برای عکاسی در حوزه مدیریت شهری وضع شود و حتی در حوزه ملی نیز برای این موضوع تلاش کنیم. کارگروهی متشکل از کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران و انجمن عکاسان ایران برای عکاسی در شهر تشکیل شود تا فضایی فراهم شود که عکاسان به سهولت عکاسی کنند و نگرانی‌ها و ذهنیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود.