آلمان نباید وارد ائتلاف نظامی امریکا در خلیج فارس شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، «گرهارد شرودر» صدراعظم آلمان در گفتگو با راینیشر پست در خصوص درخواست اخیر واشنگتن از برلین مبنی بر مشارکت در ائتلاف دریایی خلیج فارس اظهار داشت: برلین نباید خود را میان ایران و آمریکا قرار دهد.

وی در ادامه افزود: این موضوع دقیقا مانند جنگ عراق است، هرگونه مشارکت و حضور کشورها می تواند به آن مشروعیت دهد.

صدراعظم سابق آلمان در سال ۲۰۰۳ میلادی صراحتا به در خواست آمریکا برای مشارکت در اقدام نظامی علیه عراق «نه» گفت.

از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه ای از عدم حضور برلین در ائتلاف خبر داده است.امروز نیز «اولاف شولتس» معاون صدراعظم آلمان در نشست کابینه این کشور اعلام کرد که طرح ائتلاف نظامی در خلیج فارس را ایده خوبی نمی‌داند.