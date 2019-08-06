حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال ملاک ورود داوطلبان به انتخابات مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: طبق برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ثبت نام از داوطلبان حضور در انتخابات از تاریخ دهم آذر ماه لغایت شانزدهم به مدت هفت روز به عمل خواهد آمد و با توجه به ماده ۲۸ قانون انتخابات که اشاره به شرایط انتخاب شوندگان دارد؛ داوطلبان باید به هنگام ثبت نام در محدوده سنی ۳۰ سال تمام تا ۷۵ سال تمام قرار داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ این ماده قانونی که در سال ۹۵ مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته است، ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه های ذیربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نخواهد بود.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: هم چون ادوار گذشته، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن به عنوان حداقل مدرک تحصیلی برای ثبت نام از داوطلبان مورد نیاز است که هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر صرفا جهت شرکت در انتخابات محسوب می شود.