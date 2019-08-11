دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ابلاغ رئیس جمهور برای اختصاص سهمیه به داوطلبان کنکور ۹۸ در مناطق سیل زده، وزارت بهداشت نیز همچون وزارت علوم سهمیهای را به این داوطلبان اختصاص داده است.
وی افزود: این سهمیه به صورت مازاد است. البته این تعداد در رشتههای محدودی است و ظرفیت زیادی را در بر نمیگیرد.
به گزارش مهر، پس از وقوع سیل ۹۸ چهار استان لرستان، گلستان، خراسان شمالی و خوزستان مشمول استفاده از سهمیه کنکور برای داوطلبان این مناطق هستند. شروط استفاده از این سهمیه در دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۸ اعلام شده است.
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