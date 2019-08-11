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۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اختصاص سهمیه علوم پزشکی به کنکوری‌های مناطق سیل‌زده

اختصاص سهمیه علوم پزشکی به کنکوری‌های مناطق سیل‌زده

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در گروه علوم پزشکی برای داوطلبان سهمیه مناطق سیل‌زده در کنکور ۹۸، ظرفیت اختصاص یافت.

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ابلاغ رئیس جمهور برای اختصاص سهمیه به داوطلبان کنکور ۹۸ در مناطق سیل زده، وزارت بهداشت نیز همچون وزارت علوم سهمیه‌ای را به این داوطلبان اختصاص داده است.

وی افزود: این سهمیه به صورت مازاد است. البته این تعداد در رشته‌های محدودی است و ظرفیت زیادی را در بر نمی‌گیرد.

به گزارش مهر، پس از وقوع سیل ۹۸ چهار استان لرستان، گلستان، خراسان شمالی و خوزستان مشمول استفاده از سهمیه کنکور برای داوطلبان این مناطق هستند. شروط استفاده از این سهمیه در دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۸ اعلام شده است.

کد مطلب 4688761

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    نظرات

    • سهمیه IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رو شکر دست به سهمیه ها خیلی خوبه انواع و اقسام سهمیه یکدفعه بفرمائید هر کسی توان ... داره بیاید پزشکی از فرزندان هیات علمی گرفته تا سهمیه های دیگر

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