به گزارش خبرنگار مهر، «محسن رضایی» دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، صبح امروز در نخستین نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب، بسیار مهم است که از جوانان انقلابی مجلس بابت پیگیری و توجه به این بیانیه قدردانی می‌کنیم.

وی در این باره افزود: موضوع این بیانیه درباره آینده کشور است و جوانان باید نسبت به این بیانیه، بیش از دیگران احساس مسؤولیت داشته باشند.

رضایی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انسجام زیادی دارد؛ در این بیانیه با شجاعت آمده است که نظام جمهوری اسلامی ایران خودش را برای اصلاحات البته درون نظام و تقویت‌های روزافزون آماده کرده است. فصل به فصل این بیانیه از انسجام برخوردار است.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: ما نیازمند تحول جدی در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم. چرا تصدی‌گری از ادارات گرفته نمی‌شود؟ مجلس باید در زمینه گرفتن تصدی‌گری‌ها از دولت و مشارکت مردم در اقتصاد تلاش و پیگیری کند.

رضایی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب، از اسناد مهم رهبری و نظام در تاریخ انقلاب است. ما در زمان امام راحل نیز چنین بیانیه‌هایی داشتیم که نمونه آن منشور روحانیت بود.

وی ادامه داد: چند نکته مهم در بیانیه گام دوم انقلاب وجود دارد که کلیدواژه مهم این بیانیه در آنجا است که رهبری از نظریه نظام انقلابی صحبت می‌کنند؛ طبق این نظریه باید تحولات در درون نظام صورت بگیرد یعنی با تشکیل انقلاب و تشکیل نهاد دولت باید نهاد دولت یعنی حکمرانی به خصوص در بُعد اقتصادی درست شود.

رضایی در ادامه تاکید کرد: جوانان انقلابی مجلس بررسی کنند که چه خلأها و شکاف‌های قانونی برای مشارکت مردم در عرصه اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود دارد. تمرکزگرایی به این معناست که سرپنجه‌های دولت مثل فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اختیارات کافی ندارند و تمرکز در وزارتخانه‌ها شده است و ‌بعضا هم مجلسی‌ها این وضعیت را تشدید می‌کنند.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اضافه کرد: ما در مجلس به روحیه انقلابی نیاز داریم که از ذی‌نفع‌بودن خود بگذرد و اختیارات را به استان‌ها ببرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ناهماهنگی‌های ساختاری در عرصه اقتصادی وجود دارد و شاهد تعدد شوراها هستیم؛ در حالی که هیات‌هایی در دولت و کمیسیون‌های مربوط به دولت داریم.

رضایی ادامه داد: باید این ناهماهنگی ساختاری در عرصه اقتصادی رفع شود که انتظار می‌رود مجلس آینده این ساختارها را اصلاح کند تا کارآمدی کشور و بهره‌وری بالا رود، در غیر این صورت و اگر تصدی‌گری و تمرکزگرایی و ناهماهنگی باشد، رشد اقتصادی و بهره‌وری پایین خواهد بود.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به وظایف این شورا، گفت: یکی از وظایف این شورا رسیدگی به مسایل اضطراری کشور است که فرصت قانون‌گذاری آنی برای آن نیست؛ لذا زمان برای برخی تصمیم‌گیری‌های این شورا زیر یک سال است.

رضایی تاکید کرد: شورایعالی درباره موارد فوری و اضطراری تصمیم‌گیری می‌کند که اگر به موقع تصمیم‌گیری نشود، به کشور آسیب می‌زند.

وی اظهار کرد: باید ساختار بودجه کشور اصلاح شود؛ منتها به دلیل اینکه سه قوه ذی‌نفع این ساختار هستند، هیچ وقت حل‌وفصل نمی‌شود؛ لذا در برنامه هفتم توسعه چند حکم برای اصلاح ساختار بودجه آمد و در شورایعالی اقتصادی نهایی شده و مجلس هم تغییر کمی درباره آن اعمال کرد.

رضایی گفت: شورایعالی اقتصادی برای سرعت‌بخشیدن به امور کشور و بالابردن کارآمدی است و هدف دیگری ندارد و مجرای اصلی مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

عضو هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره تعامل این هیات با مجلس، گفت: در مجلس یازدهم تعامل هیات‌عالی نظارت با مجلس بهتر و تقویت شد.

وی ادامه داد: این تعامل بستگی به حضور نمایندگان در جلسات هیأت‌عالی نظارت مجمع و کمیسیون‌های آن دارد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به طور جدی در کمیسیون‌های هیات عالی شرکت کرده و با هیات‌عالی نظارت ارتباط داشته باشند.