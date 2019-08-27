ستون زندگی در اروپا کجاست؟

مجله مهر - خیلی از افراد معمولا هنگام سفر به خصوص در کشورهای اطراف، بیشتر وقتشان را در هتل ها و مراکز خرید می‌گذرانند و اگر از آنها چند جاذبه توریستی محلی که به آن سفر کرده بودند را بپرسید معمولا چیزی برای گفتن ندارند. اگر اهل سفرید یا از آن دسته افراد هستید که قبل از سفر به شهرها و کشورهای اطراف حتما به دنبال جاذبه های دیدنی آن منطقه هستند پس این گزارش را تا انتها بخوانید.

یک کلیسای متروکه مدتی است که به یکی از جاذبه های گردشگری گرجستان تبدیل شده است. کلیسایی که بر روی صخره‌ای با ارتفاع بیش از ۴۰متر بنا شده آن هم در قرن ۴ میلادی؛ این مکان را منزوی ترین و مقدس ترین کلیسای جهان می نامند. در منطقه ای دور افتاده و جاده ای پر پیج و خم در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب غرب با تفلیس گرجستان است.

تا پای صخره را میتوانید با اتوبوس یا اتومبیل طی کنید و پس از آن باید به مدت ۲۰ دقیقه از پله هایی ۹۰ درجه بالا بروید تا به کلیسای مذکور برسید. گردشگران از دیدن این بنا تجربه های خارق العاده ای را دارند. چشم اندازی به وسعت تمام گرجستان مقابل چشم تان ظاهر می شود.

گفته می شود هر روز راهبان ساکن آن منطقه این ستون صخره ای بالا می روند تا در ان کلیسا عبادت کنند.

اما نکته عجیب در این باره این است که اخیر طی یک حکم شرعی از سوی رهبر معنوی ارتدکس های گرجستان صعود زنان به این کلیسا ممنوع است و فقط مردان میتوانند به این کلیسا صعود کنند. آن هم افرادی که مذهبی هستند.

اهالی گرجستان این کلیسا را ستون زندگی می نامندند و معتقدند در این کلیسا به خدا نزدیکترند.

امروزه اطلاعات بسیاری از قدمت ستون زندگی در مورد ستون در حال گردش است، پیش از این ساخت این کلیسا را مربوط به قرن چهارم یا پنجم میلادی میدانستند اما سالها پیش اداره موزه گرجستان این ستون را مربوط به قرن ۱۰ و ۱۱ میلادی دانست. با این وجود امروزه راهبی آنجا زندگی نمی کند و راهبان فقط برای عبادت بالا می روند.

ساختمان صومعه و مجتمع اطراف آن در سال ۲۰۰۹ توسط یک سازمان دولتی مورد حمایت قرار گرفت و تا بازدیدکنندگان بتوانند در شرایط بهتری از این مکان بازدید کنند.