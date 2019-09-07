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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۴۵

وزیر بهداشت؛

نسخه نویسی الکترونیکی منجر به شفافیت در اقتصاد سلامت می شود

نسخه نویسی الکترونیکی منجر به شفافیت در اقتصاد سلامت می شود

وزیر بهداشت گفت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت و الزامات آن از جمله برنامه نسخه الکترونیکی قطعا منجر به شفافیت می‌شود، زیرا راهی به جز این مسیر نیست که گردش دارو و اقتصاد سلامت را شفاف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، درباره اجرای برنامه نسخه الکترونیکی افزود: بعد از این که پرونده الکترونیکی سلامت تکمیل شد، به صورت جدی و هفتگی در حال پرداختن به برنامه نسخه پیچی الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک هستیم.

وی ادامه داد: این کار با کمک سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی در حال انجام است و کار را بر اساس برنامه زمان بندی پیش می‌بریم.

وزیر بهداشت بیان کرد: تغییر همیشه با مقاومت همراه است، یکی از دلایل بر زمین ماندن پرونده الکترونیک سلامت این بود که احتمالاً برخی تمایلی به شفاف سازی در این حد ندارند و قطعاً مقاومت‌هایی در زمینه نسخه الکترونیکی هم وجود دارد، اما وزارت بهداشت برای اجرای برنامه نسخه الکترونیکی ایستاده است و این برنامه اجرایی می‌شود.

نمکی اظهار داشت: هوشمند کردن نظام سلامت و به کار گیری افراد سالم برای کنترل سامانه‌های الکترونیک، تنها راه برچیدن مراکزی مانند ناصرخسرو و قاچاق دارو است.

کد مطلب 4713013
حبیب احسنی پور

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