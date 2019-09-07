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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۷

در گفتگو با مهر مطرح شد

حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید ۲۷۰۰تومان باشد

حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید ۲۷۰۰تومان باشد

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه برای سال زراعی جدید حداقل نرخ خرید تضمینی گندم باید ۲۷۰۰ تومان باشد، گفت: دولت حداکثر بین ۱۵ تا ۲۰ روز آینده باید نرخ خرید را اعلام کند.

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ما امسال نیز مانند سال‌های گذشته در زمینه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اعتقاد به رعایت قانون داریم و اگر قانون اجرا شود هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت واقعی گندم ۱,۹۲۰ تومان بود که دولت آن را اعمال نکرد، افزود: اگر این قیمت را کف نرخ در نظر بگیریم با احتساب تورم ۴۰ درصدی به عددی حدود ۲,۷۰۰ تومان می رسیم که این رقم کف قیمت گندم برای سال زراعی جدید خواهد بود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: متأسفانه دست‌هایی در دولت وجود دارد که سعی می‌کنند تولید ملی را دچار اختلال و مشکل کنند و در تأمین امنیت غذایی چالش ایجاد کنند و اخیراً یکی از نمایندگان مجلس نیز به این مساله اشاره کرده و درباره آن هشدار داده است.

اسدی با بیان اینکه دولت حداکثر بین ۱۵ تا ۲۰ روز آینده فرصت دارد که قیمت گندم را اعلام کند، اضافه کرد: اگر در زمان و میزان اعلام نرخ از سوی دولت کوتاهی صورت بگیرد قابل بخشش نخواهد بود و تبعات آن جبران ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان از عملکرد نمایندگان مجلس نیز در سال گذشته رضایت کافی ندارند، افزود: انتظار کشاورزان این است که امسال نمایندگان نظارت کافی بر عملکرد دولت در اجرای قانون خرید تضمینی داشته باشند.

کد مطلب 4713094

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