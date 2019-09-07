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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲

از سوی مرکز سنجش اعلام شد؛

آخرین جزئیات از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آخرین جزئیات از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آخرین جزئیات اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ عصر روز جمعه ۱۵ شهریور ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر روی سامانه  www.sanjesh.org  قرار گرفت.

کارنامه تمامی داوطلبانی که در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کرده اند تا روز یکشنبه ۱۷ شهریور در پایگاه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش به نشانیwww.azmoon.org  قرار خواهد گرفت.

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی می توانند جهت اطلاع از تاریخ و چگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز  به اطلاعیه ای که در سامانه  این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ir  قرار گرفته است، مراجعه نمایند.

کد مطلب 4713096
مهتاب چابوک

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