آخرین جزئیات از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ عصر روز جمعه ۱۵ شهریور ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر روی سامانه www.sanjesh.org قرار گرفت.

کارنامه تمامی داوطلبانی که در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کرده اند تا روز یکشنبه ۱۷ شهریور در پایگاه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش به نشانیwww.azmoon.org قرار خواهد گرفت.

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی می توانند جهت اطلاع از تاریخ و چگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز به اطلاعیه ای که در سامانه این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ir قرار گرفته است، مراجعه نمایند.