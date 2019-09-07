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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۱۵

یک مقام مسوول خبر داد

ثبت اطلاعات ۹۰ درصد مشترکان برق برای حذف قبوض کاغذی

ثبت اطلاعات ۹۰ درصد مشترکان برق برای حذف قبوض کاغذی

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین توانیر گفت: از میان ۳۶ میلیون مشترک برق کشور تاکنون اطلاعات حدود ۳۲ میلیون مشترک برای حذف قبوض کاغذی جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هادی مدقق با اشاره به اینکه تاکنون اطلاعات حدود ۹۰ درصد مشترکان برق کشور به منظور حذف قبوض کاغذی در سامانه ثبت شده است، ادامه داد: براساس ارزیابی انجام شده این رقم تا پایان شهریورماه به ۹۸ درصد می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه از ابتدای مهرماه دیگر هیچ قبض کاغذی برق در کشور توزیع نخواهد شد، افزود: مشترکان باقی مانده نیز هر چه سریع‌تر شناسه قبض خود را به سرشماره ۲۰۰۰۱۵۲۱ ارسال کنند تا پس از این قبوض خود را به صورت پیامکی دریافت کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین توانیر با تاکید بر اینکه حذف قبوض کاغذی برق مانع از قطع ۱۲ هزار درخت در سال می‌شود، ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مقرر شده است تا از محل کاغذی که در این راستا صرفه‌جویی می‌شود، برای ۱۰۰ هزار دانش‌آموز مناطق محروم وسایل آموزشی تأمین شود.

کد مطلب 4713209

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