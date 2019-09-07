چالش های رودخانه دز در صورت عدم توجه به بحران تبدیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی استاد چینی گر ظهر امروز شنبه در نشست کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: رودخانه دز عامل تمدن شمال خوزستان و به ویژه دزفول است که تأثیر بسیار زیادی در حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعت داشته است. این رودخانه به دلیل ایجاد تحول اقتصادی در شمال خوزستان موجب مهاجرت پذیر شدن منطقه و توسعه صنایع شمال استان شده است.

وی افزود: از سویی این توسعه موجب شده تا برداشت آب، تخریب و تصرف‌های حاشیه رودخانه، تخریب جنگل و بیشه زارها بیشتر شود و ورود پساب و زهاب به درون رودخانه افزایش یابد که این امر به یک چالش برای حوزه محیط زیست دزفول تبدیل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با بیان اینکه ۲۵۰ هکتار از وسعت رودخانه دز در شهرستان دزفول است، گفت: باید حفظ و حراست بیشتری از این ظرفیت ارزشمند داشته باشیم.

استادچینی گر با اشاره به تأثیر رودخانه دز در کیفیت رودخانه کارون، عنوان کرد: چندین میلیون نفر در کنار کارون به حیات، کشاورزی و صنعت پرداخته اند که همین امر موجب شده تا کیفیت کارون پایین بیاید و حیات آن به خطر افتد؛ بنابراین اگر به چالش‌های مربوط به رودخانه دز نیز توجه نشود در آینده این چالش‌ها به بحران تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه بر اساس آزمایش‌ها و پایش های انجام شده در حال حاضر شاخص کیفی رودخانه دز رضایت بخش است، اضافه کرد: اگر امروز به چالش‌های محیط زیستی رودخانه دز توجه نشود و برای آنها برنامه‌ای تدوین نشود هرکدام در آینده به یک معضل و بحران جدی تبدیل می‌شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ورود فاضلاب به رودخانه دز، تخلیه پسماندها و تجاوز به حریم رودخانه را از جمله مهمترین منابع آلاینده و چالش‌های زیست محیطی رودخانه دز برشمرد و گفت: از سال‌ها پیش این منابع آلاینده به صورت مکرر اعلام شده اما تاکنون فکری اساسی برای رفع آنان صورت نگرفته اما برخی اقدامات نظیر احداث تصفیه خانه و سیستم جمع آوری فاضلاب حرکت مثبتی در این زمینه بوده اند.

استادچینی گر با اشاره به ورود فاضلاب‌های پایگاه چهارم شکاری و تیپ ۲۹۲ زرهی، فاضلاب کوی زیباشهر، گاومیش آباد غربی و فاضلاب برخی دیگر از مناطق شهر به درون رودخانه دز، اضافه کرد: فاضلاب زهکش سیاه منصور، بخشی از فاضلاب کارخانه خمیرمایه، فاضلاب کشتارگاه دام و برخی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شماره یک که فاقد تصفیه خانه هستند نیز وارد رودخانه دز می‌شود که هرکدام از این موارد سال‌ها از سوی محیط زیست پیگیری شده اما اقدامات لازم برای برطرف کردن این معضل از سوی متولیان انجام نشده است.

وی با بیان اینکه زهاب برخی از حوضچه‌های پرورش ماهی در مجاورت پارک ملی دز که عمدتاً فاقد مجوز هستند و پساب برخی اراضی کشاورزی نیز به صورت متفرقه وارد رودخانه دز می‌شود، گفت: از سویی رودخانه دز یک محل گردشگری است که در طول فصول مختلف سال پذیرای خیل عظیم شهروندان و گردشگران است که به جای ماندن پسماندهای ناشی از حضور مردم و گردشگران نیز از دیگر چالش‌های این رودخانه است.

وی، ساخت و ساز در حریم بستر رودخانه دز را از دیگر چالش‌های این رودخانه برشمرد و بیان کرد: هرگونه ساخت و ساز در حریم رودخانه نیازمند اخذ یکسری مجوزهای زیست محیطی است اما در گذشته و حتی حال حاضر به ویژه از سوی شهرداری طرح‌هایی در حریم رودخانه اجرا شده و یا در حال اجرا است که هرچند موجب توسعه گردشگری و اقتصادی شهرستان می‌شوند اما فاقد مجوزهای زیست محیطی هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست عنوان کرد: تمام این موارد در صورتی که به آنها توجه نشود در آینده محیط زیست دزفول را درگیر و این شهرستان را با بحران‌های متعدد زیست محیطی و اجتماعی مواجه می‌کنند. اداره محیط زیست وظیفه دارد این آلایندگی‌ها را رصد و اعلام کند اما ارائه راهکار و اجرای برنامه در راستای رفع این آلاینده‌ها بر عهده عاملان آلاینده‌ها است.

استادچینی گر در پایان خواستار همکاری و همراهی تمام دستگاه‌ها و متولیان در راستای رعایت مسائل زیست محیطی و رفع چالش‌های رودخانه دز شد.