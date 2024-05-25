قیمت نفت برنت به ۸۲ دلار و ۱۲ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت حدود ۱ درصد در روز جمعه افزایش یافته اما نگرانی در مورد ادامه سیاست نرخ بالای بهره در آمریکا تقاضا برای سوخت را محدود کرده و نفت را در آستانه یک کاهش قیمت هفتگی قرار داده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۶ سنت معادل ۰.۹۳ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۱۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۸۵ سنت معادل ۱.۱۱ درصد افزایش ۷۷ دلار و ۷۲ سنت معامله می‌شود.

قیمت نفت خام برنت در روز پنجشنبه به پایین‌ترین رقم از هفتم فوریه و قیمت نفت آمریکا به کمترین رقم از ۲۳ فوریه رسیده بود.

نفت برنت ۲.۱ درصد و نفت آمریکا ۲.۸ درصد طی یک هفته گذشته کاهش قیمت داشته‌اند. این چهارمین هفته پیاپی کاهش قیمت نفت است.

نگرانی در مورد سیاست نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش ذخایر نفت خام آمریکا بر حساسیت بازار تأثیر گذاشته است.

جزئیات آخرین اجلاس فدرال رزرو آمریکا که در روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد سیاستگذاران این بانک مطمئن نیستند نرخ بهره به اندازه کافی برای مهار تورم بالا باشد. برخی مقامات عقیده دارند در صورت افزایش دوباره تورم، نرخ بهره از این سطح هم بالاتر می‌رود.

اما جرم پاول رئیس فدرال رزرو و سایر سیاستگذاران احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را پایین می‌دانند.

بالا رفتن نرخ بهره هزینه وام‌گیری را افزایش داده که فعالیت اقتصادی را آهسته و کرده و تقاضا برای نفت را پایین می‌آورد.

از طرف دیگر، تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی عقیده دارند مصرف نفت ۱.۵ میلیون بشکه در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد افزایش تقاضای جهانی، کاهش تقاضا برای بنزین در آمریکا را جبران کرده است.

در این بین، بازار منتظر نتیجه اجلاس سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس است که قرار است در دوم ژوئن برگزار شود. اعضای این ائتلاف قرار است در مورد تمدید قرارداد کاهش ۲.۲ میلیون بشکه‌ای تولید تصمیم‌گیری کنند.

پیش بینی می‌شود این طرح حداقل تا پایان سپتامبر تمدید شود.