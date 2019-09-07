درگیری در کار نبود و بازی در آرامش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان جدال دو تیم قعر نشین دریژنو فرخشهر و شهروند ساری در حالی با برتری ۵ بر ۳ شهروند همراه بود که سرمربی تیم دریژنو در گفتگو با مهر درباره تاثیر درگیری تماشاگران مرد بر باخت تیمش صحبت کرد.

صحبت های سرمربی تیم دریژنو فرخشهر با واکنش سرپرست تیم شهروند ساری همراه بود و نیلوفر ابراهیمی در گفتگو با مهر هرگونه جنجال و درگیری در بازی را تکذیب و بیان کرد: دو تیم دریژنو و شهروند بازی خوبی به نمایش گذاشتند. دریژنو تیم قدرتمندی است و مستحق حضور در انتهای جدول نیست.

وی ادامه داد: در بازی دو تیم عملکرد خوبی داشتند و در نیمه دوم که تاکتیک مربیان است تیم ما پیروز شود. بازی در آرامش بوده و درگیری رخ نداده است.