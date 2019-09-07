اقدام غیراخلاقی مردان در لیگ فوتسال بانوان/ ورود پلیس به ماجرا

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت های هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان دو تیم شهروند ساری و دریژنو فرخشهر در حالی رو درروی هم قرار گرفتند که تا پایان هفته سوم هیچ امتیازی کسب نکرده بودند. پس از پایان این دیدار شهروند ساری موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ دریژنو فرخشهر را شکست دهد و به نخستین برد فصل جاری دست یابد.

سرمربی تیم دریژنو فرخشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره شکست روز جمعه مقابل تیم شهروند ساری گفت: ابتدا باید نارضایتی خود را از فدراسیون فوتبال بیان کنم چرا که اگر قانونی وجود دارد باید برای تمام تیم‌ها یکسان باشد نه اینکه با مماشات در مورد برخی از تیم‌ها از این قانون‌ها کوتاه بیایند. استفاده از آمبولانس، زمین استاندارد، حضور تماشاگران مرد و سایر نکات باید برای تمام تیم‌ها به صورت یکسان انجام شود. از این نظر بسیار به تیم ما فشار وارد می‌شود.

زهره صابری در ادامه تاکید کرد: زمین تیم شهروند ساری استاندارد نبود و ما در حالی در این سالن بازی کردیم که هفته گذشته به سالن تیم ما ایراد وارد شد و ما مجبور شدیم در مکانی دیگر مسابقات مان را برگزار کنیم، این قبیل تبعیض‌ها خوب نیست.

وی افزود: روز جمعه تماشاگران مرد در سالن حضور داشتند و در حالی که تیم ما سه بر دو از حریف پیش بود تماشاگران مردی که پشت دروازه ما حضور داشتند شروع به فحاشی کردند همین باعث شد که گلر درگیر حواشی شود و تمرکزش را از دست بدهد. حتی در دقایقی از بازی تماشاگران مرد با یکدیگر درگیر شدند و در حالی که از داور خواستار توقف بازی شدند تا درگیری‌ها خاتمه یابد او قبول نکرد و بازی در حالی ادامه پیدا کرد که تیم ما تحت فشار بود. غلامی نیز به عنوان ناظر بازی در سالن حضور داشت. شرایط بدی بود حتی نکته جالب‌تر اینکه در حالی که در میزبانی های ما خواستار حضور نیروی انتظامی در سالن هستند اما در این بازی نیروی انتظامی حضور نداشت و بعد از ایجاد درگیری تماس گرفتند تا پلیس بیاید و به ماجرا رسیدگی کند.

صابری ادامه داد: بازی در حالی شروع شد که خط تعویض بازیکنان زده نشده بود. دروازه های تیم‌ها حرکت می کردند و مدام باید آنها را در جای خود قرار می‌دادیم و این اتفاق در حالی رخ می دهد که از ما در شهرمان می‌خواهند تا دروازه ها را با کیسه‌های شن به صورت ثابت نگه داریم. ما تیمی هستیم که با کمترین امکانات بسته شده‌ایم و تمام تلاش خود را برای بقا خواهیم کرد. اما چنین برخوردهایی باعث دلسردی تیم می شود. خوب است نگاه‌ها به همه تیم‌ها یکسان باشد نه اینکه بخواهیم تیم‌های ضعیف را تحت فشار قرار دهیم.

سرمربی تیم دریژنو در پایان گفت: بازی مقابل پارس آرای شیراز و شهروند ساری را به دلیل داوری ضعیف باختیم، نمی دانم مشکل داوری با ما چیست، زمانی که با داور صحبت می‌کردم با داد و فریاد صحبت می کرد در حالی که با حریف با لبخند گفتگو می‌کرد. داوری بسیار به ضرر ما بود.