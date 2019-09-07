پیشگیری ۶۴ درصدی از وقوع جرایم در حوزه ریلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی همزمان با مراسم بهره برداری از ۲۱۳ ناوگان ریلی جدید در جلسه شور ستادی کارکنان پلیس راه آهن کشور اظهار داشت: وظیفه مشترک ما ایجاد تسهیلات برای تأمین زندگی بهتر و آسایش و رفاه مردم با تکیه بر توان داخلی است تا نشان دهیم هیچ گونه وابستگی به بیگانگان نداشته و خودکفا هستیم.

وی افزود: خداوند منان را شاکرم که در جمع کسانی هستم که برای رفاه و آسایش هم وطنان خود از هیچ کوششی فروگذار نیستند و امروز امنیت ریلی کشور مرهون زحمات این عزیزان است.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد نا امنی است تا مسیر پیشرفت کشور را متوقف نماید در حالی که ایران در اوج اقتدار است و ما با افتخار تمام بر روی سکوی موفقیت ایستاده ایم.

تلاش برای ارائه بهترین خدمات انتظامی به زائران

سرهنگ حشمت اله ملکی نیز در این دیدارگزارشی از اقدامات انجام شده در سال جاری ارائه و گفت: مجموعه پلیس راه آهن کشور علاوه بر انجام مأموریت ذاتی، دو مأموریت کلان مقابله با سیل و طرح نوروزی در راه آهن را پشت سر گذاشته و با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و مأموریت‌های ویژه این پلیس، مأموریت بزرگ اربعین حسینی (ع) را در پیش رو دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از مسافران و زائران از راه آهن جنوب به ویژه راه آهن کرمانشاه از مرزهای مهران و خسروی به پیاده روی اربعین حسینی (ع) عزیمت می‌کنند، با تعامل خوبی که بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پلیس راه آهن وجود دارد امسال نیز بهترین خدمات انتظامی را به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) ارائه خواهیم داد تا زائران عزیز در کمال امنیت و آرامش و با خاطر مطمئن سفر زیارتی خود را به پایان برسانند.

فرمانده پلیس راه آهن کشور دومین مأموریت کلان پلیس راه آهن کشور را امدادرسانی به سیل زدگان استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان دانست و اظهار داشت: فرماندهی ناجا از اقدامات پلیس راه آهن کشور در ارتباط با خدمات رسانی مطلوب به مردم سیل زده تقدیر کرد و می‌توان گفت کارکنان پلیس راه آهن از جمله کارکنان خستگی ناپذیر نیروی انتظامی هستند که جهادگونه و در گمنامی خدمت می‌کنند.

وی بیان داشت: خوشبختانه با تلاش کارکنان خدوم انتظامی با جرایم سازمان یافته تأثیرگذار در امنیت ریلی مواجه نبوده‌ایم و هیچ گونه تهدیدی که بتواند امنیت راه آهن را تحت تأثیر قرار دهد وجود ندارد.

این مقام انتظامی همچنین با اشاره به افزایش ۸۴ درصدی کشف قاچاق کالا و ارز در پنج ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در سطح راه آهن کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهار ۶۴ درصدی وقوع جرایم در حوزه ریلی به کمک تمام همکارانم در سطح پلیس راه آهن کشور از دیگر توفیقات این پلیس است.