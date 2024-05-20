به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمد حامل، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) به شرح زیر است:
إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
«اینجانب با اندوه عمیق و دلی آکنده از غم، از طرف اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، فقدان غمانگیز سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، و دیگر همراهان را در سانحه هوایی، به شما و ملت ایران تسلیت عرض میکنم.
آقای رئیسی، رئیسجمهوری با بصیرت و فداکار بود و درگذشت نابهنگام ایشان نه تنها برای ایران بلکه برای خاورمیانه و جامعه جهانی ضایعهای دردناک است.
دفاع پرشور آقای رئیسی از مردم مظلوم غزه همیشه در یادها میماند و همواره قدردان ایشان خواهند بود؛ در این روزهای پر از غم و اندوه، مراتب همدردی خود را با خانواده آن مرحوم ابراز و در این دوران سخت برایشان صبر و شکیبایی آرزو میکنم.
فکر و دعای ما با در این لحظههای سخت با بازماندگان آنان و همه ملت ایران است، روح رفتگان در آرامش ابدی باد.»
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