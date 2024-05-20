  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۰۶

فرماندار پارس آباد:

راه «شهدای خدمت» با قدرت ادامه خواهد یافت

راه «شهدای خدمت» با قدرت ادامه خواهد یافت

پارس آباد - فرماندار شهرستان پارس آباد گفت: ایران اسلامی داغدار رئیس جمهور مردمی است و راه شهدای خدمت با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.

جابر جهان بین در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت رئیس جمهور مردمی و همراهان ایشان اظهار کرد: حقیقتاً خادم الرضا (ع)، خادم جمهور ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران سمبل مسئولی مردمی بود که دلسوزانه، ایثارگرانه و خستگی ناپذیر برای ملت ایران شبانه روز خدمت نمود و پاداش خدمتش را با نائل گردیدن به درجه والای شهادت گرفتند.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی داغدار رئیس جمهور مردمی است، گفت: رئیس جمهور پرتلاش، جهادی و مردمی کشور عزیزمان که در راه اعتلا و پیشرفت کشور جز خدمت به مردم بزرگ ایران سر از پا نمی‌شناخت، بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد.

فرماندار شهرستان پارس آباد افزود: بدینوسیله شهادت ریاست جمهور شهید آیت اله رئیسی و همراهان وی شهید امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه، شهید آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، شهید رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت می‌گوییم و اطمینان داریم خادمان دولت راه جهادی و خدمت این شهدای والا مقام را با قدرت ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6113847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها