راه «شهدای خدمت» با قدرت ادامه خواهد یافت

جابر جهان بین در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت رئیس جمهور مردمی و همراهان ایشان اظهار کرد: حقیقتاً خادم الرضا (ع)، خادم جمهور ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران سمبل مسئولی مردمی بود که دلسوزانه، ایثارگرانه و خستگی ناپذیر برای ملت ایران شبانه روز خدمت نمود و پاداش خدمتش را با نائل گردیدن به درجه والای شهادت گرفتند.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی داغدار رئیس جمهور مردمی است، گفت: رئیس جمهور پرتلاش، جهادی و مردمی کشور عزیزمان که در راه اعتلا و پیشرفت کشور جز خدمت به مردم بزرگ ایران سر از پا نمی‌شناخت، بر سر عهد خود ایستاد و جان خود را فدای ملت کرد.

فرماندار شهرستان پارس آباد افزود: بدینوسیله شهادت ریاست جمهور شهید آیت اله رئیسی و همراهان وی شهید امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه، شهید آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، شهید رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت می‌گوییم و اطمینان داریم خادمان دولت راه جهادی و خدمت این شهدای والا مقام را با قدرت ادامه خواهند داد.