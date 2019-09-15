به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مدعیان سه وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهانی امروز در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد که نمایندگان کشورمان با شناخت حریفان خود باید از فردا به میدان بروند.

بر این اساس نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم ۳۹ نفر حضور دارند، علیرضا نجاتی در دور نخست به مصاف سیداله تاژایف از ترکمنستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده تورو کاستان از کلمبیا و هایتم محمود از مصر مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدعلی گرایی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با کیم هیون وو قهرمان المپیک و جهان از کره جنوبی پیکار خواهد کرد. وی در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان الوین مورسالیف از آذربایجان و بولکوادزه از گرجستان می رود. در این وزن ۳۸ نفر حضور دارند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۳۱ کشتی گیر حضور دارند، امیر قاسمی منجزی در دور نخست با داوید از چک کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف سرگئی سیمینوف قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از روسیه می رود.



رقابتهای اوزان فوق از ساعت ۹:۳۰ صبح فردا (دوشنبه) آغاز می شود.