اوراق تسهیلات مسکن در آستانه ورود به کانال ۲۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن تحت تاثیر رکود بازار با افت شدید قیمت مواجه شده و در حال ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی است.کاهش تعداد مبایعه نامه ها، در کاهش تقاضای دریافت تسهیلات مسکن نیز مؤثر بوده است. به گونه ای که به دلیل کاهش تقاضای وام مسکن، اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن نیز در بازار فرابورس با کاهش تقاضا و درنتیجه با افت شدید قیمت روبه رو شده است.

ارزانترین برگه های تسهیلات مسکن

هر برگه اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه ۹۶ (تسه ۹۶۰۷) به ۳۳ هزار و ۸۷۰ تومان رسیده و امروز تنها ۵۴ فقره معامله این برگه ها ثبت شده است که در جریان این معاملات، ۹۲۹ برگه از این نماد معاملاتی به فروش رفته است. هر چند که اتمام تاریخ اعتبار این نماد معاملاتی در پایان ماه جاری، می تواند یکی از عوامل ارزانتر بودن آن نسبت به سایر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن باشد.

اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۶ (تسه ۹۶۰۸) نیز در معاملات امروز بازار سرمایه به ۳۵ هزار و ۵۵۵ تومان رسیده است که تاریخ اعتبار این نماد معاملاتی نیز در ماه آتی به اتمام می رسد. اما در معاملات امروز فرابورس، ۹۱ فقره معامله از تسه ۹۸۰۸ به ثبت رسید و ۸۹۵ برگه فروخته شد.

۸ نماد معاملاتی دیگر نیز در بازار سرمایه در بازه ۳۶ هزار تومان ۹ نماد معاملاتی دیگر در بازه ۳۷ هزار تومان خرید و فروش شدند.

پُرفروشترین نمادهای اوراق تسهیلات مسکن

پُرفروش ترین اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۸) اختصاص داشت که معمولا در ابتدای هر ماه، پُرتقاضاترین برگه ها، به اوراق صادره در همان ماه اختصاص دارد؛ به خصوص که با توجه به انتشار گمانه هایی در رسانه ها مبنی بر احتمال کاهش قیمت و تعداد معاملات مسکن در ماه های آتی، دارندگان حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش مسکن بلافاصله پس از دریافت اوراق خود در هر ماه، اقدام به فروش آنها در بازار می کنند که در نتیجه در ماه جاری شاهد ورود حجم عظیمی از دارندگان اوراق تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ هستیم.

نماد معاملاتی مذکور (تسه ۹۸۰۶) در معاملات امروز به قیمت ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان کشف قیمت شد و ۳۵ هزار و ۲۰۰ برگه از آن به فروش رسید. همچنین ۲ هزار و ۱۶۵ فقره معامله ثبت شد و ۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان ارزش امروز بازار برای این نماد بود.

در حال حاضر پُرفروش ترین برگه های اوراق تسهیلات مسکن پس از نماد تسه ۹۸۰۶ همچنان به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۸) تعلق دارد که در معاملات امروز (دوشنبه ۸ مهر) فرابورس، با کمی بیش از ۳ هزار برگه جزء پُرفروش ترین ها میان نمادهای متعلق به اوراق تسهیلات مسکن بود.

ضمن اینکه این نماد ۳۸۴ هزار ریال قیمت گذاری شد و ۳۸۶ فقره معامله برای این نماد به ثبت رسید؛ مجموع ارزش بازار برای این نماد معاملاتی، ۱۲۰ میلیون تومان بود که یکی از با ارزشترین نمادهای تسه در روز جاری محسوب می شود.

در معاملات امروز ۶۱ هزار و ۲۷۵ برگه حق تقدم تسهیلات مسکن به فروش رسید و مجموع ارزش ریالی آن حدودا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شود.

افت ۴۱ درصدی ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن در شهریور ۹۸

گفتنی است در شهریور ماه امسال ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار برگه تسهیلات مسکن فروخته شد که ارزش آن ۵۵ میلیارد تومان بود. ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (شهریور ۹۷) کاهش ۴۱ درصدی داشته است.

قیمت وام مسکن کاهش یافت

با توحه به اینکه میانگین قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز، ۳۶ هزار تومان برآورد می شود، برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی خرید مسکن در تهران (تسهیلات فردی) متقاضی دریافت تسهیلات می بایست ۱۶۰ برگه به ارزش ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان پرداخت کند.

همچنین متقاضیان دریافت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن در تهران (زوجین) نیز می بایست ۲۴۰ برگه به ارزش ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بپردازند.

با توجه به اینکه متوسط قیمت مسکن در شهریور ماه در پایتخت بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان در هر متر مربع اعلام شده، با وام مسکن زوجین می توان صرفا ۱۰.۷ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کرد که این میزان وام تنها معادل ۱۷.۸ درصد از هزینه یک واحد مسکونی ۶۰ متری را در تهران پوشش می دهد.