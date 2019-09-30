به گزارش خبرگزاری مهر، معماری در جهان اسلام از لحاظ تاریخی اولین هنری بهشمار میآید که توانست خود را با مفاهیم اسلامی سازگار کند و از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد. معماری اسلامی به عنوان یکی از موفقترین شیوههای معماری در تاریخ معماری جهان قابل بازشناسی است. با یک نگاه جامعنگر میتوان پیوستاری ارزشمند و پویا را در بناهای اسلامی بازشناسی کرد که موجب شده تمامی آنها در قالبی واحد با عنوان معماری اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
در برنامه جدید «شب معماری» علی فروزانفر مجری برنامه به همراه عبدالحمید نقرهکار به بیان تفاوتها و مسائل برساخت معماری ایرانی-اسلامی میپردازند و پس از آن نگاهی خواهند داشت به اهمیت این معماری در شکلگیری هویت جمعی ایرانیان.
اینبرنامه چهارشنبه ۱۰ مهرماه، ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
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