درهای وزارت نفت تا یک ماه دیگر به روی دانشجویان باز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خان بیگی مدیر کل پژوهش وزارت نفت امروز در ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها، پژوهش ها و مراکز آموزش عالی که هم اکنون در وزارت علوم در حال برگزاری است، اظهار داشت: ۲-۳ سال پیش هم کلامی و هم زبانی برای اجرای طرح های موفق با دانشگاه ها نداشتیم اما امروز به یک تفاهم مشترک در ارتباط با طرح ها و پروژه ها رسیده ایم.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ وزیر نفت تا یک ماه آینده درب این وزارتخانه به روی دانشجویان باز خواهد شد، افزود: دانشجویان می توانند به حوزه صنعت نفت وارد شوند و با مشکلات و چالش های این حوزه آشنا شوند. ما علاوه بر برنامه بازدید، برنامه توجیهی و توسعه شایستگی های مورد نیاز افراد برای کارکردن در صنعت نفت را در دستور کار خود داریم.

مدیر کل پژوهش وزارت نفت ادامه داد: برنامه دیگر این وزارتخانه برای ارتباط بیشتر با دانشگاه ها در نظر گرفتن فرصت مطالعاتی و حضور اساتید در بدنه صنعت نفت است که در این رابطه ۳۰۰ عنوان طرح تدارک دیده شده که در دل هر کدام از این طرح ها، چندین پروژه گنجانده شده است.

وی با بیان این مطلب که اساتید از مهرماه می توانند در حوزه صنعت نفت حاضر شوند، اظهار داشت: فرصت مطالعاتی که برای این اساتید در نظر گرفته شده، سه ماه تا یک سال است و تا سقف ۳۲ میلیون تومان از طرح های پژوهشی آنها حمایت می کنیم.

خان بیگی با اشاره به اینکه اعطای گرنت فناوری و پژوهانه از دیگر اقدامات این وزارتخانه به شمار می رود، تصریح کرد: اعطای این گرنت برای کارهایی است که دغدغه صنعت نبوده و ۵ تا ۱۰ سال آینده به آن خواهیم رسید. البته این اقدامات مرتبط با صنعت نفت بوده که تا یک ماه آینده ابلاغ و آغاز خواهد شد.

مدیر کل پژوهش وزارت نفت گفت: وزارت نفت ۹ قرارداد بالادستی با ۹ دانشگاه، ایجاد ۱۲ انستیتو حوزه پائین دستی با ۱۲ دانشگاه و ۵ طرح اکتشافی با ۵ دانشگاه را در دستور کار خود دارد که وزیر نفت از این طرح ها استقبال کرد و معتقد است که تعداد آنها باید افزایش یابد. استقبال دانشگاه ها نیز از این طرح ها زیاد بوده است.

خان بیگی با اشاره به اینکه ما می خواهیم موتور حل مسئله صنعت در دانشگاه ها بسازیم، خاطرنشان کرد: باید اذعان کنم تحریم ها برای ما فرصت های بسیاری را ایجاد کرده واین موضوع کاملاً ملموس بوده و شعاری نیست.