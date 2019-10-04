آغاز اولین جشنواره طراحان گرافیک متحرک با عنوان «هفت رنگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک شهر تهران، هفته آموزشی و پژوهشی رویداد «هفت رنگ» به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک روز شنبه ۱۳ مهرماه در دانشگاه سوره افتتاح میشود.
این نهاد صنفی جشنوارهای تحت عنوان هفته آموزشی و پژوهشی رویداد «هفت رنگ» را با همکاری دانشگاه سوره از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه برگزار خواهد کرد.
این رویداد آموزشی و پژوهشی با هدف تعامل حوزه دانشگاه و فضای حرفهای موشن گرافیک برگزار میشود و قرار است زمینه پایهریزی رشته دانشگاهی موشن دیزاین را در دوره کارشناسی برای پیشنهاد به وزارت علوم آماده کند.
آیین افتتاحیه این جشنواره روز شنبه سیزده مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ با سخنرانی مهران هوشیار، کیارش زندی و عمار عیسیپور دبیر این جشنواره در سالن سینما دانشگاه سوره آغاز خواهد شد و طی روزهای ۱۴ تا ۱۸ مهرماه کارگاههای مختلفی در زمینه گرافیک متحرک، لوگو موشن، موشن گرافیکس، ویدئو مپینگ، فلت موشن، گیم دیزاین و... برای علاقمندان برگزار میشود.
آیین اختتامیه جشنواره «هفت رنگ» نیز روز جمعه ۱۹ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن فلسطین دانشگاه سوره برگزار خواهد شد.
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