به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری طراحی هنر (Arte design gallery) در نظر دارد سومین اکسپوی مجسمه سازی ایران را پاییز سال ۱۳۹۸ برگزار کند. فراخوان این رویداد به شرح است:

از تمامی هنرمندان مجسمه ساز و گالری‌داران و مجموعه داران آثار هنری ایران دعوت به عمل می آید جهت نمایش و فروش آثار خود در این نمایشگاه شرکت کنند. از این نمایشگاه کتابی تحت عنوان «کتاب مجسمه» تهیه خواهد شد.

دبیر اکسپو: محسن غلامی

شورای برگزاری: هومن سلیمی، لیلا نقلی، میترا ارباب سلجوقی

شرایط عمومی ارائه آثار:

- هر هنرمند می‌تواند یک اثر به انتخاب خود پیشنهاد دهد که این اثر می بایست از آثار متاخر هنرمند باشد و از آنجایی که تعداد آثار این نمایشگاه محدود می باشد اولویت با آثاریست که از لحاظ کیفیت اجرا در حد مطلوب باشند.

- متریال و موضوع آزاد است.

- محدودیتی برای انداز آثار در ابعاد گالری وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز:

- مشخصات کامل هنرمند و مشخصات کامل اثر و بیانیه اثر به دو زبان فارسی و انگلیسی

- ثبت نام از طریق سایت انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران به نشانی ais/expo۳.ir امکان پذیر است.

- ورودیه برای اعضای انجمن ۱۰۰ هزار تومان و برای غیر عضو ۲۵۰ هزار تومان و برای گالری داران و مجموعه داران ۱ میلیون تومان است، این هزینه صرف عکاسی آثار و چاپ کتاب خواهد شد.

- تمامی هنرمندان مجسمه ساز می توانند بجز اثر ارائه شده در اکسپو، برای معرفی خود و مجموعه آثارشان در این کتاب یک صفحه داشته باشند، مبلغ این صفحه برای اعضا ۱ میلیون تومان و غیر اعضا ۳ میلیون تومان و مجموعه داران ۵ میلیون تومان است.

تقویم اکسپو:

- مهلت تکمیل فرم ثبت نام و ارسال تصاویر اثر و مدارک از ۱ آبان تا ۱۰ آبان ۹۸ در سایت انجمن لینک اکسپو ۹۸ است.

- اعلام اسامی راه یافته به نمایشگاه دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸

- هماهنگی و مراجعه به آتلیه عکاسی برای استفاده عکس آثار در کتاب از ۱۴ آبان تا ۲۰ آبان ماه

- تحویل آثار به گالری ۹ و ۱۰ آذر ماه

- تاریخ افتتاحیه نمایشگاه جمعه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸

- تاریخ اختتامیه نمایشگاه جمعه ۶ دی ماه ۱۳۹۸

محل دبیرخانه اکسپو:

تهران، میدان هفت تیر، خیابان خردمند جنوبی، خیابان نوشهر، پلاک ۱۵ (ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران)، طبقه اول (انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران) تلفن: ۸۸۸۲۱۸۲۹

محل برگزاری اکسپو:

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پسیان، پلاک ۲۸۸۰ ، گالری طراحی هنر (Arte Design gallery)

سایر موارد:

- شرکت کنندگان باید در تاریخ مشخص شده نسبت به تحویل و دریافت اثر از گالری اقدام نمایند در غیر این صورت مسئولیتی متوجه انجمن و گالری نخواهد بود.

- از آنجاییکه در کنار مجسمه سازان، گالری داران و مجموعه داران هم می توانند اثری ارائه دهند و از طرفی هر هنرمند می تواند یک اثر دراکسپو به نمایش در آید اولویت نمایش با اثری است که از طرف خود هنرمند اثر ارائه میشود نه گالری دار یا مجموعه دار.

- اصالت آثار بر عهده هنرمند است.

- در صورت فروش ۶۰ درصد از مبلغ فروش متعلق به هنرمند می باشد.

- حقوق چاپ و نشر تصاویر و مشخصات آثار با ذکر نام هنرمند برای انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و گالری طراحی هنر محفوظ می باشد.

- قیمت گذاری نهایی آثار در هنگام تحویل آثار به گالری و با نظارت نماینده گالری و نماینده انجمن توسط هنرمند تعیین می شود.

- مسئولیت چیدمان آثار در نمایشگاه به عهده شورای برگزاری اکسپو است.