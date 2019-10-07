تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان به پروژه های روستایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری عصر دوشنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در بیرجند بیان کرد: تاکنون در حوزه برق، مخابرات، طرح های هادی روستایی، بهداشت و درمان و زیربناهای اساسی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در برخی روستاها با داشتن اینترنت پرسرعت باز هم شاهد خروج مردم از روستاها به شهرها بوده ایم، افزود: علی رغم اینکه تمام خدمات را به روستاها بردیم اما باز هم نتوانستیم توقف خروج مردم از روستاها را داشته باشیم.

شریعتمداری با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم اشتغال و بیمه حمایتی روستاها مورد توجه جدی قرار گرفت، گفت: با اجازه رهبری و مصوبه شورای اسلامی تسهیلات ارزان قیمت روستایی و عشایری با نرخ شش و چهار درصد در اختیار عشایر و کارآفرینان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان از منابع ارزی تبدیل به ریال شده و با ارز نیمایی به دستگاه اجرایی و حمایتی ابلاغ شده است، گفت: از این میزان هفت هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان سهم دستگاه های بخشی و سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به نهادهای حمایتی اختصاص پیدا کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به دنبال زلزله کرمانشاه برای توسعه فعالیت های اشتغالزایی ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار این استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: از مجموع این منابع ۹ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد منابع از طریق موسسات عامل در اختیار طرح ها و پروژه های روستایی قرار گرفته است.

شریعتمداری با بیان اینکه از ابتدای طرح تاکنون بالغ بر ۱۸۰ هزار اشتغال در کشور ایجاد شده است، گفت: این امر باعث شده سهم اشتغال در سبد اشتغال روستایی از ۳ درصد در بهار سال ۹۷ به ۲۵ درصد در بهار امسال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اگر نتواتیم منابع را به صورت چرخشی در اختیار روستاییان قرار دهیم سهم اشتغال کاهش می یابد، گفت: پیشنهاد جدیدی به مجلس داده ایم که از این منابع به صورت چرخشی از این منابع بهره مند باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: میزان بیکاری در تابستان سال ۹۷ در روستاها نسبت به سال جاری از ۷.۷ درصد به ۶.۶ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه از مجموع این اعتبارات بیشترین یهم در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است، افزود: امروز در مزرعه های تولیدی زرشک و شتر مرغ خراسان جنوبی شاهد نتایج مطلوب این اعتبار بودیم.

شریعتمداری بیان کرد: در جریان اجرای طرح از تمامی دریافت کنندگان تسهیلات نظارت هایی انجام می شود که با جلوگیری از اتلاف منابع در رسیدن به اشتغال روستایی کمک شود.

وی با بیان اینکه برنامه توسعه کسب و کارها در مناطق روستایی و اشتغال خرد را در دستور کار داریم، گفت: حاصل این فعالیت ها ایجاد ۴۷۰ هزار اشتغال و تثبیت اشتغال های موجود است.

شریعتمداری با بیان اینکه بیمه اشتغال روستاییان از دیگر محورهای مد نظر برای تثبیت جمعیت روستاها است، گفت: امروز یک میلیون بیمه شده فعال در این صندوق داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۳۰ درصدی بیمه زنان در این صندوق خبر داد و افزود: تاکنون ۲۳ هزار میلیارد ‌تومان سرمایه گذاری در این صندوق ها انجام شده است.