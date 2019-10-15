به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین از ساعت ۲۰ امروز سه شنبه در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا در بحرین به مصاف هم رفته اند.

در حالی که ایرانی ها هنوز اتفاقات بازی سال ۲۰۰۲ دو تیم و آن باخت عجیب به بحرین و توهین تماشاگران این تیم را فراموش نکرده اند، رفتار بحرینی ها در بازی امشب به نوعی مسائل مربوط به آن مسابقه را تداعی کرد.

پیش از آغاز بازی و زمانی که سرود ملی ایران در ورزشگاه طنین انداز شد، تماشاگران بحرینی حاضر در ورزشگاه با سوت، جیغ و ایجاد صداهای ناهنجار به سرود کشورمان بی احترامی کردند؛ هرچند که ملی پوشان و اعضای تیم ایران بدون توجه به این موضوع سرود را خواندند.

زیرپا گذاشتن اصول جوانمردانه این مسابقه و توهین به سرود ملی کشورمان از سوی بحرینی ها موضوعی است که لزوم رسیدگی به آن از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا احساس می شود. باید دید واکنش AFC که همواره مطرح شدن مسائل سیاسی در ورزشگاه ها خط قرمزش بوده، به این هنجارشکنی چه خواهد بود.