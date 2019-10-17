به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جمعه مهرماه، ۱۰ نمایشگاه هنری افتتاح می شود و نمایشگاه‌هایی که هفته‌های گذشته افتتاح شدند، ادامه پیدا می‌کند که از جمله آنها می‌توان به نمایشگاه آثار قدرت الله عاقلی در آرت سنتر، نمایشگاه عکس کنزو ایزو در مرکز نبشی و نمایشگاه گروهی «۸۰ سال جواد مجابی از نگاه هنرمندان» در گالری ثالث اشاره کرد. در ادامه، برنامه افتتاحیه برخی نمایشگاه‌های هنری جمعه ۲۶ مهرماه را برمی‌شمریم.

گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی های مریم صالحی با عنوان «گویای خموش» از روز جمعه ۲۶ مهرماه در گالری ویستا به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱ گشایش می یابد. در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «اشیا از آنچه می بینیم به ما نزدیکترند. ما همواره در حال گذریم و در آیینه دیروز جایشان می گذاریم.

آنقدر برایمان تکراری اند که آنها را نمی بینیم، ولی حضورشان در زندگی ما انکارناپذیر است. در این میان به فیگورهایی که در عکس ها به ما خیره شده اند فکر می کنم.

قبل از نشستن جلوی لنز دوربین شی یی را در کنار خود گذاشته یا برداشته اند و بعد از لحظه ای با فشار دادن دکمه شاتر با سکوتشان روایتگر تاریخ شده اند. بیشترین حضور این سکوت را در عکس های نوازندگان یافتم.

تصاویری شامل چند شی، متعلق به چند فیگور با سازهایی در دست یا آواهایی در گلو. تصاویری در مرز خموشی و گویایی. سعی من در این مجموعه دیدن این اشیاست. در این فضاها با استفاده از چیدمان، اشیا را از دل عکسهای نوازندگان بیرون کشیدم و شکستن سکوتشان را به واسطه شکستن فرم به تصویر درآوردم.»

گالری کاما

نمایشگاه خط و خوشنویسی وریا هاشمی از آخرین جمعه مهرماه به مدت ۶ روز در گالری کاما به نشانی خیابان پاسداران، خیابان گلستان دهم، پلاک ۴۴، ساختمان فرین، طبقه دوم آغاز به کار می کند.

گالری هور

نمایشگاه انفرادی نقاشی فرشید ملکی از ۲۶ مهرماه در گالری هور واقع در خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شماره ۱۲ گشایش می یابد و تا ۲۰ آبان ماه برقرار است.

گالری نگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی اکرم بیرامی با عنوان «خودنگاره» از ۲۶ مهرماه به مدت یک هفته در گالری نگر واقع در قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه دلارام، پلاک ۳۳، زنگ سوم برگزار می شود.

در متن بیانیه این نمایشگاه به قلم محمد معین الدینی آمده است: «اکرم را چند سالی است که می شناسم، دغدغه نقاشی دارد، و البته مثل هر انسان دغدغه مند دیگری تردید. او برای پاسخ به تردیدهایش، خودش را در برابر آینه و بومهایش گذاشته است و فاصله بین خود و پندارهایش را با نقاشی پر کرده است. به همین دلیل به نظر من نقاشی های اکرم بیش از هرچیز به مونولوگ شبیه هستند، با این تفاوت که جای واژگان را خط و رنگ پر کرده اند. خودنگاره های اکرم بخشی از آگاهی فردی او از جهان درون و برونش را به نمایش می گذارند. او در نقاشی هایش خودش را از جهان واقعی اش جدا نمی کند، او در نقاشی هایش نه ژست گرفته و نه تظاهر به دیگر بودگی کرده است؛ شاید که نخواسته چیزی به ما دیکته کند تا خودش را به شکل دلخواه جلوه دهد؛ او در پس ضعف و قوت کارهایش سادگی، صداقت و یک واقع گرایی ناب را به نمایش می گذارد و به این طریق از هویت خودش حفاظت می کند؛ به همین دلیل نقاشی هایش از یک بیان رئالیستی قدرتمند برخوردار شده اند. دیدن نقاشی های اکرم سخت نیست چون به سادگی مخاطب را به دور از فلسفه بافی به دورن تابلوهایش راه می دهد.»

گالری طراحان آزاد

نمایشگاه انفرادی نقاشی محمدرضا میرزایی با عنوان «خطوط منقطع، خطوط ممتد» روز جمعه ۲۶ مهرماه در گالری طراحان آزاد به نشانی میدان فاطمی، میدان گل‌ها، میدان سلماس افتتاح می‌شود.

گالری هفت ثمر

نمایشگاه نقاشی آذر خطابخش و سعیده ثابت نژاد با عنوان «روح دوران» در آخرین جمعه مهرماه و در گالری هفت ثمر به نشانی در خیابان مطهری، کوه نور، کوچه پنجم، شماره ۸ آغاز به کار می کند.

گالری گلستان

نمایشگاه نقاشی هومن نصیری با عنوان «من خودم را پوشیدم» روز جمعه ۲۶ مهر ماه در گالری گلستان واقع در دروس، خیابان کماسایی، شماره ۳۴ افتتاح می شود و تا ۸ آبان برقرار است.

عکس از سید هاتف حسینی است.