بیش از ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی در خوزستان کشته شدند

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترافیک جاده های منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه اظهار کرد: در حال حاضر گره ترافیکی در محورها نداریم و ترافیک هرچند پرحجم ولی روان است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر حجم ترافیکی برای خروج از استان است، افزود: ممنوعیت کامیون ها و تریلرها از اهواز به هر دو مرز کماکان به قوت خود باقی است ولی مابقی خودروها تردد دارند.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: در خود مرزها نیز به دلیل اینکه پارکینگ های بزرگی تعبیه شده در بحث پارک خودروها مشکلی نداریم؛ حتی هفته قبل با وجود ازدحام حضور خودروها نیز هیچ مشکلی از نظر ظرفیت پارکینگ نداشتیم.

سرهنگ دولتشاهی عنوان کرد: از ابتدای صفر تاکنون بیش از ۵۰ نفر کشته در تصادفات رانندگی داشتیم که این آمار بسیار بالا و اصلا قابل قیاس با سنوات قبل نیست.

وی ادامه داد: عموما خستگی، سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب کردن باعث بروز چنین تصادفاتی شده است؛ زائران روزها پیاده روی زیادی داشته و بعد از برگشت با خستگی زیاد و بدون استراحت قصد عزیمت به سمت استان های خود را دارند.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به اینکه بسیاری از کشته ها مربوط به اهواز ـ خرمشهر و بالعکس و همچنین جاده آبادان به ماهشهر بوده بیان کرد: زائران چون سریع قصد برگشت دارند، کوچکترین استراحتی نمی کنند و هنوز ۵۰ کیلومتر طی نکرده دچار تصادف می شوند ولی تقاضا داریم که حتما به درخواست پلیس راه توجه و بدون استراحت از مرز خارج نشده و رانندگی نکنند.

سرهنگ دولتشاهی یادآور شد: در پارکینگ های شمالی و جنوبی چذابه حدود ۱۰ هزار خودرو پارک شده وجود دارد.

وی خبر داد: یک سوم از کل زائرانی که از مرزهای مهران، چذابه و شلمچه راهی کربلا شده اند هنوز به کشور عزیمت نکردند.

رئیس پلیس راه خوزستان در پایان گفت: متأسفانه واژگونی خودروها روزانه بیش از ۲۰ الی ۳۰ مورد داشتیم که تعدادی از آنها جرحی و تعدادی نیز خسارتی بود.