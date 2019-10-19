زخمی شدن ۶۹ فلسطینی در ۷۹امین جمعه تظاهرات بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هزاران فلسطینی روز گذشته در تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت در مرزهای غزه شرکت کردند.

۷۹امین جمعه تظاهرات بازگشت با شعار «نه به عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی» برگزار شد.

اشغالگران صهیونیستی با شلیک گسترده گلوله و گاز اشک آور اقدام به سرکوب این تظاهرات مسالمت آمیز کردند.

وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که در تظاهرات امروز ۶۹ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی شدند.

لازم به ذکر است که از اغاز تظاهرات بزرگ بازگشت در مارس سال گذشته تاکنون ۳۲۷ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۳۲ هزار نفر دیگر زخمی شدند.