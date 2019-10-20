به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: امیدواریم همانند گذشته این حمایت تداوم داشته باشد تا بتوانیم در سایه نظم پرداختی ها، مدیریت هزینه ها را نیز ادامه دهیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین افزود: آی تی در سازمان بیمه سلامت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که برای انجام بسیاری از اقدامات ضرورت تسریع در استقرار سازمان الکترونیک وجود دارد و پیشرفت خوبی هم در این حوزه داشته ایم.

وی استقرار و توسعه سامانه تائید خدمت را از دیگر اقدامات قابل ذکر دانست و گفت: اجرای راهنمای بالینی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت بدون ساختار آی تی قابل اجرا نیست به همین دلیل با تمام توان خود را در این مسیر قرار دادیم.

موهبتی بیان کرد: براساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده پیش ‌بینی می‌شد که سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ با ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی مواجه شود که به منظور جلوگیری از این مشکل اصلاحاتی را در برنامه‌های خود پیش بینی کردیم. مصارف این سازمان طی ۵ سال حدود ۱۲۰ درصد نسبت به منابع پیشی گرفته بود که با اقدامات انجام شده این چالش تا حدود زیادی رفع شد.

وی هدفمند کردن یارانه بیمه درمان رایگان به سمت گروه‌های نیازمند را از جمله اقدامات در راستای مدیریت هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: ۳۴ میلیون نفر از بیمه‌شدگان سازمان از بیمه رایگان برخوردار بودند که به منظور هدفمند کردن این صندوق با محدودیت مراجعه بیمه شدگان رایگان به بخش خصوصی توانستیم به نوعی ارزیابی وسع را محقق کنیم به طوری که با این اقدام ۴۴ درصد از بار مراجعات به بخش دولتی و ۲۲ درصد هزینه‌ها کاهش یافت و تنها نیم درصد از بیمه‌شدگان این صندوق به بخش دولتی مراجعه کردند.

براساس این گزارش، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان بیمه سلامت ایران به منظور بررسی عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی سازمان مربوط به سال مالی ۹۷ با حضور نمایندگان اعضای مجمع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران ستادی سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد.