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۲۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۵۵

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی فولاد مقابل ماشین سازی/ صعود تیم نکونام به رده چهارم

پیروزی فولاد مقابل ماشین سازی/ صعود تیم نکونام به رده چهارم

تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر مقابل ماشین سازی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران بین تیم های فولاد خوزستان و ماشین سازی در تبریز برگزار شد که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود فولاد به پایان رسید.

در این بازی که از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه آغاز شد، احمدرضا زنده روح (۱۵) و سامان نریمان جهان (۲۷) برای ماشین سازی و ایوب والی (۱۷ و ۴۵) و وحید حیدریه (۳۵) برای فولاد گلزنی کردند.

هر پنج گل این مسابقه در نیمه نخست به ثمر رسید. در نیمه دوم تلاش ماشین سازی برای جبران نتیجه ثمری نداشت تا تیم فولاد با این برد ۱۲ امتیازی شود و موقتا به رده چهارم جدول صعود کند. تیم ماشین سازی هم با ۷ امتیاز در رده دهم باقی ماند.

کد مطلب 4751506

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