مهندسان استرالیایی طرح های ضد محیط زیستی را اجرا نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، کارکنان شرکت های مهندسی در استرالیا کارفرمایان خود را به شکل فزاینده ای تحت فشار قرار داده اند تا از مشارکت در طرح های استخراج منابع زیرزمینی که استفاده از سوخت های فسیلی را افزایش می دهد، خودداری کنند.

بر همین اساس حدود هزار مهندس استرالیایی و ۹۰ سازمان فنی و مهندسی در این کشور که برخی از آنها شرکت های بزرگ و معتبری هستند، اعلامیه ای را امضا کرده و تصریح کرده اند تمامی طرح های جدید را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهند تا از عدم تاثیرگذاری منفی آنها بر محیط زیست اطمینان کسب کنند. این افراد و سازمان ها می گویند طرح های یادشده همچنین نباید موجب تشدید گرمایش زمین شوند.

اجرای برخی طرح های استخراج سوخت های فسیلی در استرالیا به علت همین مخالفت ها با مشکل مواجه شده است. به عنوان مثال می توان به یک پروژه معدنی شرکت Carmichael اشاره کرد که قادر به استخدام نیروهای ماهر نیست و برخی کارکنان آن دیگر با این طرح همکاری نمی کنند.

همچنین برخی شرکت های پیمانکاری نیز همکاری خود را با Carmichael قطع کرده اند که از جمله آنها می توان به Aurecon و Cardnoاشاره کرد.انتظار می رود طی روزهای آینده متخصصان بیشتری به این طرح بپیوندند.