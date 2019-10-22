قلاویزان چشمه رحمت مهران

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: هر سال دوهفته مانده به اربعین سیل دلدادگان حسین سرازیر مهران می‌شوند تا با عبور از مرز مهران جاده‌های عاشقانه «حب حسین» را یکی پس از دیگری طی کنند؛ به وصال شهید تشنه لب برسند، طعم جرعه‌های کوثر را بچشند تا عطش روحشان فروکش کند ، جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر که در پی نور جاری شده‌اند و مستعد دریافت بهترین انوار معنوی هستند.

با این حال اکثر زائرانی که از مرز مهران مشرف به زیارت سرزمین عرشی کربلا می‌شوند کمتر با خلق و خو، فرهنگ و سر گذشت مردمی که با عمق جانشان واژه جنگ و مقاومت را درک کرده اند و امروز نیز سفره مهر را برای زائران گسترده‌اند؛ آشنا هستند.

این موضوع باعث شد تا به قلاویزان یکی از نقاط مهم مهران در دوران جنگ برویم سرزمینی که با خون مردان بزرگ، بزرگی یافته است. منطقه ایی که در خود قسمتی از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی را دارد و جلوه‌های ناب و با ارزشی را در خود جای داده است؛ قلاویزان این عظمت را دارد که زائران شهید الشهدا با گرفتن ره‌توشه از این مسیر، برای آینده و طی مسیر آینده با گام‌های بلندتر در استمرار راه حسین بن علی علیه السلام و انقلاب اسلامی گام بردارند.

در دوران دفاع مقدس کارشناسان نظامی معتقد بودند مهران متعلق به کسی است که قلاویزان را در اختیار داشته باشد. به همین خاطر نیروهای عراقی در آغاز جنگ تحمیلی، قلاویزان را اشغال و با ایجاد میادین مین، سنگرهای فراوان، کانال‌ها و بشکه‌های انفجاری، مواضع خود را مستحکم کردند. آزاد سازی این منطقه به دست رزمندگان شش سال به طول انجامید و در این شش سال حماسه‌های عظیمی توسط رزمندگان در مهران خلق شد.

سردار چراغی یکی از رزمندگانی که سینه‌اش گنجینه‌ای از خاطرات دوران دفاع مقدس در مهران است می‌گوید: پیکرهای پاک بیش از ۴۰۰ شهید در قلاویزان مفقودالاثر هستند در عملیات والفجر سه، رزمندگان جانانه مقاومت می‌کردند و هرچه باران آتش عراق بیشتر چهره رزمندگان بشاش‌تر می‌شد ایمان راسخ و عشق عجیبی به اباعبدالله علیه السلام داشتند.

به یاد دارم قبل از عملیات رزمندگان در قلاویزان قمقمه‌های خود را خالی کردند تا مولایشان حسین را لب تشنه دیدار کنند. آنها می‌توانستند از راه معبرهایی که برای انجام عملیات باز کرده بودند برگردند اما با نثار جانشان صفحه‌ای جدید از برگ زرین مقاومت و ایثار فرزندان این آب و خاک را در راه دفاع از وطن و آرمان های امام خمینی (ره) رقم زدند.

در قلاویزان یادمانی برای شهید گمنامی که دشمنان سر از تن او جدا کردند بنا شده است. سردار چراغی می‌گفت: در تفحص وقتی جمجمه او را از زیر خاک یافتیم مشاهده کردیم برسرش سربند «یا زهرا سلام الله علیها» بسته شده و فقط همین سربند سالم مانده بود.

سردار چراغی می‌گوید: دشمن در نزدیکی قلاویزان برای صدام سنگری مدرن ساخته بود که از آن منطقه را رصد می‌کرد پس فتح فاو به‌دست رزمندگان ایران ارتش عراق مهران را به تصرف خود درآورد در آن زمان صدام می‌گوید:« مهران مهریه فاو است اگر ایران فاو را تصرف کرده ما نیز مهران را در تصرف داریم».

عراقی‌ها نیز جشن گرفتند و گفتند نیروهای طلایی صدام در عملیات خونخواهی قهرمانانه مهران را فتح کردند. بعد از این کلام صدام در همان زمان بود که جلسه‌ای با حضور فرماندهان در اهواز برگزار شد و طبق دستور حضرت امام خمینی (ره) جهت آزادسازی مهران، مقرر شد تا گردان‌هایی از لشکر ۴۱ ثارالله، ویژه ۲۵ کربلا، ۱۷ علی ابن ابی طالب (ع)، لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)، لشکر ۵ نصر ، تیپ امام رضا (ع) و یگان‌های بی‌شماری از سپاه و بسیج که در منطقه جنوب مستقر بودند به مهران اعزام شدند تا مهران را پس بگیرند. اما آتش جنگ در قلاویزان هیچگاه فروکش نکرد و ارتش دشمن با تمام توان به این منطقه هجوم می‌آورد.

جنگ بین تانک‌های ارتش ایران و عراق نیز چهار مرتبه در قلاویزان اتفاق افتاد اما مهرانی‌ها همراه دیگر رزمندگان ایرانی با کمترین تجهیزات در همین منطقه بسیاری از ادوات جنگی دشمن را نابود کردند و لحظه ای از عزم راسخشان در دفاع از این منطقه کاسته نشد.

خیرالله چراغی که این روزها در موکب‌های مهران در حال خدمت رسانی به زوار اربعین است ادامه می‌دهد: شهدای قلاویزان از نظر خصایص اخلاقی معنویت و حتی مبارزه با دشمن توصیف ناپذیر هستند.

یکی از این شهدا علی غیوری‌زاده بود ؛ غیوری زاده در جنگ با دشمن خستگی ناپذیر و غیور بود. دشمن در قلاویزان ومهران عملیاتی به نام «چلچراغ» را آغاز کرد که در این عملیات سازمان منافقین درجلو و چندین لشکر برای پشتیبانی ازآنها به قلاویزان آمدند و به صورت گاز عنبری این منطقه و چند منطقه دیگر را محاصره کردند؛ برای مقابله با دشمنان لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین (ع) و یک تیپ از برادران ارتش به میدان آمدند. جنگ بسیار سختی درگرفت. شهید علی غیوری زاده عضو لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین(ع)، گردان ۵۰۳ شهید بهشتی بود. عرصه برما تنگ شده و بارش گلوله‌ها افزایش یافته بود در آن زمان هرلحظه با علی غیوری از طریق بی‌سیم ارتباط داشتیم.

آخرین تماس هم من با این شهید داشتم او در این شرایط سخت، بازهم باروحیه بود و بامن شوخی می‌کرد. به او گفتم ما در محاصره هستیم او هم گفت: اگر خدا بخواهد و قسمت شود همدیگر را در آن دنیا می‌بینیم. قیوری زاده در این نبرد وقتی نیروی‌های خود را از دست داده بود به تنهایی در سراسر خاک ریز می‌دوید گاهی پشت تیربار قرارمی‌گرفت، گاهی آرپی‌چی می‌زد و گاهی نارنجک پرتاب می‌کرد تا به دشمن نشان دهد خاک ریز خالی از رزمنده نیست.

سرانجام با شلیک یک تیربار عراقی دست راست او از ناحیه کتف قطع و به درجه رفیع شهادت نائل شد. شهید غیوری می گفت:« اگر شهادت نصیب ماشد خدا کند که در روبه روی دشمن به خاک بی‌افتیم تا خیال نکنند ما از آنها واهمه داشتیم و فرار می‌کردیم چرا که در قاموس ما فرار معنا ندارد». پیکر پاک شهید غیوری زاده سیزده سال بعد از آن عملیات یافت شد.

یکی دیگر از شهدای قلاویزان که نامش ماندگار شد عدنان سابوته بود و همراه فرزندش در این منطقه به شهادت رسید. او به عدنان پابرهنه شهرت یافت چراکه با پای برهنه در مناطق جنگ حضور می‌یافت. دلیل این کار را از او پرسیدیم عدنان می گفت :« این کار را می‌کنم تاشاید خداوند از سر تقصیرات من بگذرد»، او نبوغ عجیبی در نبرد با دشمن داشت اما هیچ ادعایی نداشت بعدها فهمیدم که عدنان پابرهنه شاگرد شهید چمران و هم رزم او در لبنان بوده است. همیشه به رزمندگان می گفت انتهای این نبرد پیروزی با ما است چراکه ما هیچگاه خدا ر ا فراموش نکردیم. اما دشمنان خدا را فراموش کرده اند و بازیچه دست ظالمان عالم هستند.

سردار عقیده دارد که اگر امروز افتخار پذیرایی زوار الحسین نصیب مردم مهران شده از برکت خون شهدا ست و نباید فکر کنیم جنگ به پایان رسیده جنگی گسترده تر از دوران هشت سال دفاع مقدس در عرصه فرهنگی وجود دارد که دامنه‌ی این جنگ از طریق ماهواره ، فضای مجازی و کانال‌های اجتماعی تا خانه‌های بسیاری از هموطنانمان کشیده شده است زمانی رهبر معظم انقلاب فرمودند:« دشمن برای نابودی اسلام و کشورهای اسلامی همواره نیرو تربیت می‌کند» بعدها با ظهور داعش این پیش بینی حکیمانه آیت‌الله خامنه‌ای به تحقق پیوست در مبارزه با داعش بازهم این فرزندان انقلاب و امام (ره) بودند که این جریان پلید را از منطقه پاک کردند و امروز هم کسانی که خود را پیرو اسلام و آرمان امام و انقلاب می‌دانند باید درعرصه فرهنگ جانانه خدمت کنند. دفاع مقدس نشأت گرفته از قیام عاشورا و پدیده اربعین بود و همین اعتقاد بود که رزمندگان و مردم مهران سختی‌ها را به جان می خریدند.

سخنان سردار که به پایان رسید در این فکر فرو رفتم که چه خوب می‌شود رشادت های مردم مهران و رزمندگان را لا اقل برای زوار اربعین به خوبی تبیین کرد.