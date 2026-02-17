به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه، با اشاره به محدودیتهای مالی موجود، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید نگاه مدیران اجرایی به شیوههای نوین تأمین مالی اصلاح شود و استفاده از اوراق مالی مرابحه به عنوان یک ابزار قابل اتکا، در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیرامون اوراق مرابحه افزود: بر اساس مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان، همه دستگاههای اجرایی موظف هستند جذب منابع مالی مورد نیاز پروژههای خود را از طریق اوراق مالی و با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی پیگیری کنند و این موضوع یک تکلیف جدی مدیریتی است.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: مدیریت هر دستگاه اجرایی باید با بهکارگیری تمام ظرفیتهای خود و از طریق ارتباط مستمر با دستگاههای ملی و بانکهایی که بیشترین همکاری را دارند، برای جذب اوراق مالی اقدام کند و هیچ فرصتی در این زمینه نباید از دست برود.
حبیبی با قدردانی از همراهی برخی بانکها از جمله بانک رفاه و بانک کشاورزی گفت: در تخصیص منابع، هدایت حسابهای دستگاهها و حمایتهای استانی، اولویت با بانکهایی خواهد بود که همکاری مؤثرتری با اجرای پروژههای استان داشته باشند و نقش فعالتری در پیشبرد طرحها ایفا کنند.
وی با اشاره به محدودیت زمانی جذب اوراق مالی خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت محدود باقیمانده، پیگیریها باید بهصورت فشرده، مستمر و حتی ساعتی انجام شود و در همین راستا، تقسیم کار مشخصی در سطح ملی و استانی با حضور مدیران ارشد استان انجام شده است.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: دستگاههایی که در جذب اوراق مالی عملکرد بهتری داشته باشند، در تخصیص اعتبارات نیز در اولویت قرار خواهند گرفت و منابع مالی موجود به سمت این دستگاهها هدایت میشود تا پروژههای فعال و اثرگذار استان با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.
حبیبی در ادامه از عملکرد آب و فاضلاب و ادارهکل راه و شهرسازی استان در جذب اوراق مالی تقدیر کرد و گفت: این دستگاهها در سالهای گذشته و همچنین سال جاری عملکرد قابل قبولی داشتهاند و تجربه موفق آنها میتواند الگوی مناسبی برای سایر دستگاهها باشد.
وی با اشاره به مهلت جذب اوراق مالی مرابحه تا پنجم اسفندماه افزود: در صورتی که دستگاهی موفق به جذب اوراق نشود، برای جلوگیری از خروج منابع از استان، این اوراق به دستگاههای دیگری که امکان جذب دارند منتقل خواهد شد، هرچند اولویت تا آخرین لحظه با خود دستگاههاست.
نهضت آبیاری نوین، پیشران تحول کشاورزی کرمانشاه
استاندار کرمانشاه توسعه آبیاری نوین و مکانیزهکردن کشاورزی را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت: گسترش سیستمهای مدرن آبیاری، نقش تعیینکنندهای در صرفهجویی منابع آب و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی استان دارد.
منوچهر حبیبی در ادامه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان یکی از مزیتهای اصلی کرمانشاه، اظهار کرد: کشاورزی استان بسیار گسترده است و هدفگذاریهای مناسبی در این حوزه انجام شده که باید با برنامهریزی دقیق و تأمین منابع، به تحقق کامل آنها کمک شود.
وی با بیان اینکه حدود ۵۸ درصد اراضی آبی استان تحت پوشش سیستمهای نوین آبیاری قرار دارد، افزود: این میزان معادل حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار است و اگر بتوانیم ۷۰ تا ۸۰ هزار هکتار باقیمانده را نیز به آبیاری مدرن تجهیز کنیم، تحول بزرگی در بخش کشاورزی استان رقم خواهد خورد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب استان گفت: حدود ۸۶ درصد مصرف آب کرمانشاه مربوط به بخش کشاورزی است و توسعه آبیاری نوین میتواند صرفهجویی قابل توجهی در مصرف آب ایجاد کند؛ بهگونهای که صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف آب کشاورزی، بسیاری از مشکلات تأمین آب را برطرف میکند.
حبیبی توسعه آبیاری نوین و مکانیزهکردن کشاورزی را یک الزام اجتنابناپذیر دانست و تصریح کرد: سطح اجرای این طرحها باید از ارقام فعلی فراتر رود و با تأمین منابع مالی، استفاده از کمکهای فنی و اعتباری و مشارکت فعال کشاورزان، بهصورت هدفمند گسترش یابد.
وی افزود: در قالب طرحی مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و از طریق انعقاد تفاهمنامه، باقیمانده اراضی آبی استان تا پایان برنامه هفتم توسعه تحت پوشش سیستمهای نوین آبیاری قرار خواهد گرفت و در این مسیر، یک نهضت جدی با مشارکت دولت، استان و کشاورزان شکل میگیرد.
استاندار کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود به توسعه باغات در اراضی شیبدار اشاره کرد و گفت: با توجه به توپوگرافی استان، بهویژه در مناطق اورامانات، توسعه کشاورزی در اراضی شیبدار یک ضرورت است و استقبال مردم نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش است؛ موضوعی که در برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تأکید قرار گرفته و باید بهصورت عملیاتی دنبال شود.
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