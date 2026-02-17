به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور، از افزایش ساعت ثبت‌نام غیرحضوری و الکترونیکی داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها خبر داد و اظهار کرد: از امروز تا ۳۰ بهمن، ثبت‌نام هر روز از ساعت ۸ تا ۲۲ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه همزمان با پنجمین روز ثبت‌نام، ۵۳۳۳ نفر در استان نام‌نویسی کرده‌اند، افزود: از این تعداد ۴۰۱ نفر زن و ۴۹۳۲ نفر مرد هستند.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات گیلان درباره وضعیت تحصیلی داوطلبان گفت: ۲۷۷۳ نفر زیر دیپلم، ۱۵۲۰ نفر دیپلم، ۳۸۱ نفر کاردانی، ۶۱۱ نفر کارشناسی، ۱۳۰ نفر کارشناسی ارشد، ۸ نفر دکتری و ۱۰ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

محسنی در تشریح میانگین سنی داوطلبان تصریح کرد: ۱۶۸ نفر زیر ۳۰ سال، ۹۹۶ نفر بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۷۲۵ نفر بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۱۵۹۸ نفر بین ۵۰ تا ۶۰ سال، ۸۵۰ نفر بین ۶۰ تا ۷۰ سال و ۱۶۵ نفر ۷۰ سال به بالا سن دارند.

وی با تأکید بر غیرحضوری و الکترونیکی بودن فرآیند ثبت‌نام افزود: داوطلبان باید از طریق پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

دبیر ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه حداقل سن داوطلبان ۲۵ سال تمام است، گفت: ارائه مدرک دیپلم برای روستاهای بالای ۲۰۰ نفر جمعیت الزامی بوده و در روستاهای زیر ۲۰۰ نفر، داشتن سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کند. همچنین مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات باید گواهی استعفا و عدم سوءپیشینه معتبر ارائه دهند.

محسنی با دعوت از واجدان شرایط برای حضور در این عرصه اظهار کرد: همه بخشداری‌ها و دهیاری‌های استان برای تسهیل در فرآیند نام‌نویسی آمادگی کامل دارند.

وی در پایان یادآور شد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در ۲ هزار و ۱۸۷ روستای گیلان برگزار می‌شود.