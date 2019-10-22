شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، صهیونیست‌ها همچنان به سلسله تعرض‌های روزمره خود به مسجدالاقصی ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی از آن است که مسجدالاقصی بار دیگر مورد تعرض صدها شهرک نشین صهیونیست قرار گرفته است.

این درحالی است که گروه های مقاومت فلسطین اخیرا با صدور بیانیه ای به رژیم صهیونیستی نسبت به ادامه تجاوزات علیه مسجد الاقصی هشدار دادند.

این گروه ها تاکید کردند که این تجاوزات شعله های آتشی است که در نهایت دامن اشغالگران را خواهد گرفت.