  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۰

برای چندمین روز متوالی؛

شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند

شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند

شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی، تحت حمایت نظامیان این رژیم به مسجدالاقصی تعرض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، صهیونیست‌ها همچنان به سلسله تعرض‌های روزمره خود به مسجدالاقصی ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی از آن است که مسجدالاقصی بار دیگر مورد تعرض صدها شهرک نشین صهیونیست قرار گرفته است.

این درحالی است که گروه های مقاومت فلسطین اخیرا با صدور بیانیه ای به رژیم صهیونیستی نسبت به ادامه تجاوزات علیه مسجد الاقصی هشدار دادند.

این گروه ها تاکید کردند که این تجاوزات شعله های آتشی است که در نهایت دامن اشغالگران را خواهد گرفت.

کد مطلب 4753025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها