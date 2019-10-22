جزئیات دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی اعلام شد/ توضیحات دبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، اسامی راهیافتگان به دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در حالی اعلام شد که بیش از ۲۰۰ هنرمند در قالب اجراهای تکنوازی، گروهنوازی و بازیهای سنتی و آیینی روی صحنه خواهند رفت.
احمد صدری دبیر دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران اعلام کرد: امسال در جشنواره موسیقی نواحی ایران میزبان تمام اقوام ایرانی خواهیم بود به گونهای که از ۲۰ استان کشور بیش از ۲۰۰ هنرمند روی صحنه خواهند رفت و اجراها به صورت تکنوازی، گروهنوازی و بازیهای سنتی و آیینی برگزار خواهد شد. یکی از اتفاقات جشنواره امسال، حضور نفرات اول گروه سنی «ج» جشنواره موسیقی جوان خواهد بود. جشنواره موسیقی نواحی امسال، میزبان این هنرمندان جوان است که اجراهایشان اغلب به صورت تکنوازی روی صحنه خواهد رفت.
صدری همچنین درباره حضور کشورهای خارجی در جشنواره امسال نیز توضیح داد: در حوزه «ایران فرهنگی» ۲ گروه از ترکیه و یک گروه نیز از افغانستان خواهیم داشت.
وی در ادامه سخنانش از حمایت جشنواره دوازدهم از ۳۵ دانشجوی موسیقی نیز خبر داد و افزود: یکی دیگر از اتفاقات خوب جشنواره امسال این است که تعدادی از دانشجویان رشته اتنوموزیکولوژی مهمان ما در طول برگزاری جشنواره خواهند بود و تحت نظارت مریم قرهسو عضو شورای سیاستگذاری و هیات انتخاب جشنواره یک کارگاه عملی را در طول جشنواره خواهند داشت. ما امکانات کاملا رایگان در اختیار ۳۵ دانشجو قرار دادهایم تا در جشنواره در زمینه «مستندپرتره» و پژوهش و نقد، کار عملی داشته باشند. از آنجایی که در نظر داشتم بهترین امکانات در اختیار این دانشجویان قرار بگیرد، سعی کردم تعداد محدودتری از این دانشجویان را با خودمان همراه کنیم.
صدری در پایان گفت: اجراهای ما در کرمان در سالنهای بسته و فضای باز برگزار خواهد شد. به این معنی که منظومهخوانها و خاندانهای هنری در فضای بسته و بازیهای سنتی و آیینی در فضای باز برگزار خواهد شد. تفاوت فضای اجرا به معنی برتری گروهی بر گروه دیگر نیست بلکه به اقتضای محتوای اجرا برمیگردد.
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه در شهر کرمان و در گستره ملی به صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.
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