روش جدید درمان میگرن با جراحی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن غیوران، در حاشیه دهمین کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، گفت: از ۲۰ سال پیش بر روی درمان میگرن پژوهش کرده و تاکنون با جراحی از طریق پیشانی توانسته ایم بیش از ۹۰ درصد بیماران را درمان کنیم.

وی با اشاره به ۴۰ مقاله‌ای که در این باره در رسانه‌های معتبر جهانی به چاپ رسانده است گفت: در روش جراحی که ما کار کرده ایم ۷ نقطه که میگرن از آنجا شروع می‌شود را پیدا کرده ایم و با آنچه که عصب را اذیت می‌کند برمی داریم به این طریق میگرن از بین می‌رود.

رئیس بخش بین الملل دهمین کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی ایران افزود: این عمل‌ها سرپایی است به طور مثال شریانی که روی عصب است و آن را تحت فشار قرار می‌دهد برمی داریم یا یک قسمت کوچک عصب را برمی داریم نمونه ساده‌ای را می‌توان مثال زد، مثل یک سیم برق که روکش ندارد و سیم لخت است که هر آنچه با آن برخورد کند ایجاد خطر می‌کند در میگرن نیز آن لایه میلین سر جای خود نیست و هر ضربان شریان یا انقباض عضله یا فشارهای دیگر عصب را تحریک می‌کند ما اول آن عامل اذیت کننده را برمی داریم تا عصب را از فشار آن ازاد کنیم.

غیوران گفت: من ۲۰ سال پیش برای نخستین بار وقتی روی پیشانی کار می‌کردم این روش را پیدا کردم و با تحقیق‌های بسیار هم اکنون شاهد موفقیت و درمان بیش از ۹۰ درصد بیماران مبتلا به میگرن هستم.

دهمین کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی ایران توسط انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی تا اول آبان ۹۸ در بیمارستان امام(ره) در حال برگزاری است.