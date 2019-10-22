به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان بازدید از رده های صنایع دریایی وزارت دفاع، رسیدن به فناوری های پیشرفته و پیچیده در عرصه پیشران و موتور را از دستاوردهای سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع بر شمرد و گفت: حرکت در لبه فناوری و تطبیق تولیدات در سطح استانداردهای پذیرفته شده بین المللی مهمترین شاخصه تولیدات دریایی در وزارت دفاع است.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپولتیک جمهوری اسلامی ایران و اهمیت آب های آزاد در ایران افزود: قدرت آفرینی و تولید اقتدار دریایی همسو با سایر مؤلفه های دفاعی در عرصه زمینی و هوایی و الکترونیک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وزیر دفاع با اشاره به طرح شکست خورده دشمن مبنی بر ائتلاف دریایی خاطرنشان کرد: ما امروز به نقطه ای از بازدارندگی در تمامی حوزه های رزم رسیده ایم که به حمد الله گزندی کشور ما را تهدید نمی کند؛ اما این موضوع هشداری است که ما ساز و کار توسعه امنیت در حوزه دریا را با اهتمام بیشتری دنبال کنیم.

امیر حاتمی با بیان اینکه صنایع دریایی ما امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است، اظهار داشت: نخبگان و پژوهشگران عرصه صنعت دفاعی باید با آینده پژوهی، تهدیدات آینده را بررسی و طرح های لازم را در اختیار دست اندرکاران قرار دهند.

وی با بیان اینکه دامنه تهدیدات هر روز و به انحاء گوناگون در حال تغییر است اظهار داشت: خلاقیت و نوآوری شرط لازم حرکت در مسیر تولید امنیت است و این مسیر بایستی با جدیت ادامه داشته باشد.

وزیر دفاع با بیان اینکه صنعت دفاعی امروز در جایگاه رفیعی ایستاده است تصریح کرد: تبدیل تحریم به فرصت با تکیه بر تخصص سرمایه های ارزشمند انسانی و دانش بومی صنعت دفاعی را به یک صنعت بالنده، پویا و کارآمد مبدل ساخته و این مسیر با قوت بیشتر ادامه خواهد یافت.