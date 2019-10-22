۵ درصد مردم آذربایجان غربی فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نانبخش ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه همه افراد باید تحت پوشش بیمه اجباری قرار گیرند افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته چهار تا پنج درصد از مردم استان فاقد هر بیمه ای هستند.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه اجباری مردم از سوم آبان ماه همزمان با هفته سلامت آغاز می شود اظهارداشت: مردم ۴۵ روز فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن خود اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۱ درصد از مردم استان که شامل دو میلیون نفر است تحت پوشش بیمه سلامت هستند افزود: سال گذشته هشت میلیون بار مراجعه بیمه شدگان به مراکز درمانی صورت گرفته است.

نانبخش با اعلام اینکه پایان شهریور ماه ۲۱ هزار و ۴۵۰ نفر رفع هم‌ پوشانی بیمه‌ای شده‌اند ادامه داد: بسیاری از کسانی که فاقد دفترچه بیمه بودند، بیمه رایگان دریافت کرده‌اند اما با معضل هم‌پوشانی بیمه‌ای مواجه شده و برای رفع این مشکل اقدام می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه هم ‌اکنون هفت درصد هزینه‌های درمانی استان برای بیماران خاص اختصاص دارد افزود: فردی که می‌خواهد دفترچه بیمه داشته باشد باید آزمون توانایی مالی در پرداخت سرانه بیمه‌ای داشته و براساس دهک وزارت کار و تعاون، بیمه سلامت هیچ دخالتی در دهک‌بندی ندارد.

وی از اجرای چهار برنامه برای هوشمندسازی سیستم خبر داد و اظهار داشت: در این راستا نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز در بوکان اجرا می‌شود و از سوی دیگر سیستم تبادل الکترونیک اسناد در زمان بستری برای حذف کاغذ در بیمارستان، استحاق‌سنجی بیمه‌شدگان و نظام ارجاع نیز اجرا می‌شود.

نانبخش با اشاره به اینکه معترضین به دهک بندی حدود یک ماه فرصت اعتراض به دهک بندی خواهند داشت تاکید کرد: اول آبان ماه بیمارستان ها سند کاغذی ارائه نخواهند کرد و در دو برنامه تبادل اسناد صورت خواهد گرفت.