عمان روادید را برای گردشگران ایرانی لغو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، علیاصغر مونسان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دومین نشست تجاری فعالان بخشهای خصوصی گردشگری ایران و عمان که شامگاه سهشنبه ۳۰ مهر در مسقط و به میزبانی بخش خصوصی ایران برگزار شد، گفت: امیدوارم این سفر زمینه رونق صنعت گردشگری دو کشور شود. راههای توسعه گردشگری دو کشور، تورهای ترکیبی، گردشگری درمانی و قرار گرفتن ایران در فهرست وزارت بهداشت عمان، گردشگری دریایی و حضور کروزها در بنادر ایرانی، و اجرای فمتورهای عمان در ایران از جمله مواردی بود که امروز با همتای عمانی صحبت کردیم.
مونسان افزود: با توجه به امکانات بسیار خوبی که در حوزه سلامت و درمان داریم امیدوارم فردا در دیدار با وزیر بهداشت عمان تأییدیه نهایی را اخذ کنیم. همانگونه که مردم عمان مناطق جنوبی ایران را بهخوبی میشناسند نقاط شمالی را نیز به آنها معرفی کنیم.
او اظهار کرد: از وزیر گردشگری عمان هم تقاضا دارم برای لغو روادید گردشگران ایرانی که منجر به حضور بیشتر گردشگران ایرانی در عمان میشود، کمک کند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیان کرد: ایران حدود ۸میلیون گردشگر خروجی دارد و ما علاقهمند هستیم بخش زیاد از آنها راهی عمان شوند. درآمد حضور گردشگران بسیار بیشتر از محل اخذ درآمد حاصل از صدور روادید میشود، این استدلال را در دفاع از لغو روادید گردشگران عمانی در دولت خودمان نیز گفتم.
او تأکید کرد: رونق گردشگری هم رونق اقتصادی را تضمین میکند و هم موجب افزایش انس و الفت مردمان دو کشور میشود. علاقهمند هستیم ترانزیت گردشگران خروجی و ورودی ما از طریق فرودگاههای عمان انجام شود؛ روابط برادرانه دو کشور را برای این موضوع ترغیب میکند.
مونسان تصریح کرد: همانطور که میدانید رشد فرودگاههای منطقهای با گردشگران زیاد ایرانی آغاز شد. ۸میلیون گردشگر خروجی و ۱۰میلیون گردشگر ورودی میتواند به رشد فرودگاهها و خطوط پروازی عمان کمک کند.
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