مردم اهواز نباید تصور کنند که نفت مانع رفاه آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی صبح امروز در آئین گشایش و راه اندازی سامانه بهسوزی مشعل بدون دود واحد بهره برداری شماره دو اهواز (شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون) اظهار کرد: امروز از یک طرح زیست محیطی دیگر در حوزه نفت بهره برداری می شود؛ شاید پروژه با هزینه بالایی نیست ولی همین که مسائل زیست محیطی برای این استان و شهرستان مورد عمل واقع شود، خیلی مهم است.

وی افزود: در صنعتی که نیاز و پایه توسعه کشور است مسائل آلایندگی آن یکی از دغدغه های ملی و بین المللی محسوب می شود، اجرای چنین پروژه هایی از اهمیت بالایی برخودار هست و به علت اهمیت این مسئله گرد هم آمدیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اهواز به عنوان بزرگترین کلانشهر جنوب غرب کشور یک شهری با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت است و صنعت نفت و مخازن نفتی آن لاجرم بدون اختیار ما در این منطقه ایجاد و حادث شد.

شریعتی با اشاره به اینکه نه مردم و نه مخازن نفت قابل جا به جایی نیستند، عنوان کرد: بزرگترین مخزن نفتی ایران یعنی اهواز در این منطقه واقع شده و باید یک زندگی مسالمت آمیزی بین کلانشهر، مردم و صنعت نفت به عنوان بزرگترین و زیرساختی ترین صنعت کشور ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: باید به یک زندگی با رعایت حال همدیگر بین نفت و مردم رضایت دهیم؛ نه نفت باید به در تنگنا و سختی بودن مردم و عدم توسعه شهر (حمل و نقل، تردد، مسائل شریانی و زیرساخت های توسعه ای آن شکل نگیرد) رضایت دهد و نه باید استان، اهواز و مردم انتظار داشته باشند که نفت سرمایه خود را افزایش ندهد و یا رشد ایجاد نکند آن هم به خاطر اینکه شهر اهواز در منطقه قرار گرفته است.

استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه باید نفت، مسائل استان و توسعه شهر اهواز را در کنار هم درک کنیم، ادامه داد: هر دو طرف (نفت یا مردم) باید خود را به جای طرف مقابل قرار دهند و در عین حال منافع هر دو مورد نظر است؛ اگر میان بخشی عمل کنیم با رعایت یکدیگر به یک تفاهم و تعامل دست پیدا می کنیم.

شریعتی با اشاره به اینکه مسئولان نفتی خودشان همیشه کمک کننده و پیشرو هستند ولی در عین حال همه به لزوم ایمن، علمی و کارشناسی بودن کارها اتفاق نظر دارند، یادآور شد: به وزیر نفت هم اعلام کردم که نباید مردم متصور شوند صنعت نفت مانع توسعه، رفاه و زندگی آنها شده است؛ توسعه کلانشهر اهواز برای بهبود زندگی مردم در کنار مسائل نفت هر دو باید با هم دیده شوند.

وی با اشاره به اقدامات بسیار صنعت نفت برای جمع آوری گازهای همراه بیان کرد: جلوگیری از نفت سوزی و اقدامات مشابه گامی بلند در راستای توجه به مسائل زیست محیطی است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در این مدت صنعت نفت اقدامات اساسی و مهمی انجام داده که ایمنی و پایداری مخازن خود را در مقابل بلایا افزایش داده، گفت: دستاورد اصلاح جامدات نفت و دیگر امور نیز مشاهده شد و در سیلاب اخیر که دوره بازگشت آن شاید هزار ساله بوده هیچ فرآورده نفتی به رودخانه سرازیر نشده و نفت باعث آلودگی آب های سرریز شده از سیلاب نشد، در حالی که سال ۵۸ سیلی آمده که دوره بازگشت ۲۰۰ ساله داشت و بسیاری از چاه های نفت به رودخانه ریخته و به محیط زیست آسیب زده و مشکلاتی جدی برای استان و کشور ایجاد کرد.

شریعتی با اشاره به پیگیری های نفت برای جمع آوری گازهای همراه نفت تصریح کرد: یک قرارداد سه میلیارد دلاری با حضور رئیس جمهور در عسلویه بین مناطق نفت خیز، هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی مارون و صنایع پتروشیمی منعقد شد؛ خود پتروشیمی پیشنهاد سرمایه گذاری داشت و اینکه بعد از محل استهلاک پول گاز هزینه را مسترد کنند.

وی با اشاره به اینکه گازهای همراه نفت باید جمع آوری و به یک ثروت برای کشور تبدیل شوند، خبر داد: خوشحالم که اعلام کنم در ۲۱ مهر ماه یکی از بانک ها به عنوان بانک لیدر گاز بیدبلند دو به صندوق توسعه ملی ابلاغ شده و این کنسرسیوم بانکی موافقت کرد که ۱.۱ ملیلیارد دلار سرمایه برای این پروژه عظیم را پشتیبانی مالی کند.

استاندار خوزستان اضافه کرد: پتروشیمی ها در ماهشهر مانند بندرامام، امیرکبیر، مارون، اروند و امثالهم همه با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار می کنند چون خوراک ندارند و خوراک آنها در حال سوختن و ثروت ها در حال از بین رفتن است.

شریعتی تصریح کرد: ان جی ال ۳ هزار و ۲۰۰ در غرب کارون با حدودا ۱.۳ میلیارد دلار خیلی خوب پیش می رود و امیدوارم کارها با سرعت انجام و بتوانیم در راستای توسعه زیست محیطی صنعت نفت اقدام و عوامل آسیب زننده به محیط زیست را به ثروت تبدیل و تولید ناخالص ملی کشور را افزایش دهیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه با جمع آوری گازها و تبدیل آن به ثروت سهم خوزستان از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می کند، گفت: با جمع آوری این گازها امکان ایجاد فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر یا بندرامام فراهم می شود.