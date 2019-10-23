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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۱۲

تغییر زمان بازی مدعیان قهرمانی لیگ برتر به خاطر جام حذفی

تغییر زمان بازی مدعیان قهرمانی لیگ برتر به خاطر جام حذفی

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، از تغییر زمان چهار مسابقه از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۹۹-۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد به دلیل برگزاری سه مسابقه از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در روز ۵ آذر و حضور بازیکنان  این تیم ها در اردوی تیم ملی ۴ مسابقه هفته دوازدهم لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد:

شنبه ۹ آذر ۹۸
* پرسپولیس – نساجی مازندران؛ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
* پیکان تهران – تراکتور تبریز ؛ ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدا شهرقدس
* شهر خودرو مشهد – صنعت نفت آبادان ؛ ساعت ۱۷ ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
* سپاهان اصفهان – استقلال تهران ؛ ساعت ۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

کد مطلب 4754720

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