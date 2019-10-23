تغییر زمان بازی مدعیان قهرمانی لیگ برتر به خاطر جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد به دلیل برگزاری سه مسابقه از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در روز ۵ آذر و حضور بازیکنان این تیم ها در اردوی تیم ملی ۴ مسابقه هفته دوازدهم لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد:

شنبه ۹ آذر ۹۸

* پرسپولیس – نساجی مازندران؛ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران

* پیکان تهران – تراکتور تبریز ؛ ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدا شهرقدس

* شهر خودرو مشهد – صنعت نفت آبادان ؛ ساعت ۱۷ ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

* سپاهان اصفهان – استقلال تهران ؛ ساعت ۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان