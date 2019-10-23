تغییر زمان بازی مدعیان قهرمانی لیگ برتر به خاطر جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد به دلیل برگزاری سه مسابقه از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در روز ۵ آذر و حضور بازیکنان این تیم ها در اردوی تیم ملی ۴ مسابقه هفته دوازدهم لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد:
شنبه ۹ آذر ۹۸
* پرسپولیس – نساجی مازندران؛ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
* پیکان تهران – تراکتور تبریز ؛ ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدا شهرقدس
* شهر خودرو مشهد – صنعت نفت آبادان ؛ ساعت ۱۷ ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
* سپاهان اصفهان – استقلال تهران ؛ ساعت ۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
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