ماجرای توقیف «از کرامات شیخ ما این است» از زبان سیدمهدی شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه و نشست پایانی دوره اول همایش‌های ماهانه «کوتاه با داستان» عصر امروز با حضور نویسندگان، علاقه‌مندان به ادبیات و جمعی از مخاطبین در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

این جلسه با داستان‌خوانی یکی از نویسندگان جوان آغاز شد و خانم حمیده مُشکی 2 داستان کوتاه خود با نام‌های «سالگرد ازدواج» و «مثل ماهی» را برای حاضرین خواند.

در بخش دوم این جلسه سیدمهدی شجاعی برای خواندن داستان کوتاه خود دعوت شد. او که میزبانی جلسات «کوتاه با داستان» را برعهده دارد قبل از خواندن داستان خود در سخنانی گفت: امروز اساتیدی را در جمع خود داریم که در کوتاه با داستان همراهی‌مان کردند. البته عرض تشکر مبسوط‌تری خدمت این عزیزان دارم که در قالب یک لوح تقدیمشان خواهم کرد.

وی ادامه داد: حاضران در جلسات کوتاه با داستان به خاطر دارند که در جلسات متعددی، داستان‌هایی را از مجموعه داستان «از کرامات شیخ» می‌خواندم. این داستان‌ها آرام‌آرام زیاد شد تا به یک مجموعه رسید و آن را در اختیار وزارت ارشاد قرار دادیم تا مجوز دریافت کند اما مجوز ندادند و اکنون در توقیف است. این مسئله باعث شد تا پرونده بعدی «از کرامات شیخ» باز شود. داستانی که در این جلسه می‌خوانم اولین داستان از مجموعه دوم است که در باب توقیف کتاب اول نوشته شده است.

شجاعی داستان طنز خود را برای حاضران خواند و با تشویق‌های مخاطبین همراه شد.

در بخش دیگری از جلسه «کوتاه با داستان» نوبت به داستان‌خوانی مجید قیصری نویسنده نام آشنای کشورمان و خالق آثاری نظیر «3 کاهن»، «شماس شامی»، «نگهبان تاریکی»، «جشن همگانی»، رمان «گور سفید» و ... رسید. او قبل از خواندن داستان خود که «چای سیاه» نام داشت، گفت: یکی دو سال پیش قرار شد همراه با دوستان راجع به اربعین کارهایی بنویسیم که البته با حضور آقای مجید مجیدی قرار شد چند داستان کوتاه بنویسیم که تبدیل به فیلمنامه برای ساخت فیلم‌های اربعینی شود. البته این کار برای آن دوستان نتیجه قابل توجهی نداشت اما برای من چند طرح داستان خوب به همراه داشت. داستان «چای سیاه» یکی از همان داستان‌ها است و با توجه به اینکه نزدیک به ایام اربعین بودیم تصمیم گرفتم این داستان را برایتان بخوانم.

قیصری داستان کوتاه خود را خواند که با استقبال مخاطبان همراه شد.

در بخش پایانی این مراسم، از تمام نویسندگان حاضر در این دوره از جلسات کوتاه با داستان دعوت شد تا با حضور روی صحنه، لوح تقدیری به یادگار دریافت کنند. حسین انتظامی، احمد دهقان، محمدرضا بایرامی، رضا امیرخانی، ناهید طباطبایی، قاسمعلی فراست، نصرالله قادری، بلقیس سلیمانی، محمدمهدی رسولی، سیدعلی میرفتاح، صادق کرمیار، مجید قیصری، سعیده شفیعی، نسیم عرب‌امیری، علی فامیان، سیروس همتی، فاطمه سلیمانی، فرخنده حق‌شنو، حسین مهکام، مریم راهی، مائده مرتضوی، محمدمیثم میثمی، حسین آشتیانی، امیر عسگری، سیدمظفر شجاعی، اسماعیل باستانی و علی درستکار از جمله نویسندگان و دست‌اندرکاران برگزاری کوتاه با داستان بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

سیدمهدی شجاعی، مدیر انتشارات نیستان و مدرس کلاس‌های داستان‌نویسی این دوره در لوح تقدیر خطاب به نویسندگان گفت: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ نویسنده گرانقدر و فرهیخته؛ سلام و درود بر شما که گنج بی‌زوال و ذخیره ماندگار این ملت و مملکت هستید. نشست کوتاه با داستان که اتفاقی نادر و بی‌سابقه در تاریخ ادبیات داستانی کشور ماست به مهر و همت و حضور شما شکل گرفت و محقق شد. اینکه دغدغه قصه و داستان و عشق و اهتمام دیدار با خالقان آن، جماعتی فرهنگی و فرزانه را هر ماه دور هم جمع کند تا داستان را بی‌واسطه از زبان نویسنده آن بشنوند و نفس او را در پس و پشت کلمات حس کنند و نویسنده نیز بالمعاینه از نقد و نگاه مخاطبش برای ادامه مسیر ره‌توشه بگیرد، امیدآفرین و تحسین‌برانگیز است. اکنون که به پایان دوره اول این نشست رسیده‌ایم وظیفه خود می‌دانم از شما که حقیقتا در تکوین این اتفاق بزرگ نقشی تعیین‌کننده داشته‌اید تشکر کنم و اظهار امیدواری که انشاالله در دوره‌های آتی نیز از حضور میزبانانه و پشتوانه شما بهره‌مند شویم.