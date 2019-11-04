«آقا و خانم ریواز» در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «آقا و خام ریواز» داستانی درباره زن و شوهری سالمند با نام ریواز است که با یک تصمیم زندگی دختری جوان را در مسیری تازه قرار می‌دهند. آنها از پذیرش بلیط هدیه سفر با یک کشتی مجلل سرباز می‌زنند و به جایش وقتشان را به تماشای فیلمی سینمایی می‌دهند این رفتار باعث می‌شود تا دختر جوان و روای رمان، نگاهی تازه به خوشی‌های ساده زندگی بیاندازد.

کاترین لووی در مقام نویسنده، متولد سویس است و فازغ‌التحصیل در رشته روابط بین‌الملل. لووی مدتی را به کار روزنامه‌نگار پرداخت و پس از آن سعی کرد وارد عرصه نویسندگی شود اما موفق نشد و به تحصیل در رشته جرم‌شناسی پرداخت و دوباره به روزنامه‌نگاری بازگشت. در این ایام او یکی ازز نوشته‌های قدیمی خود با عنوان «مرد ممنوع» را منتشر کرد که با استقبال قابل توجهی از سوی منتقدان و مطبوعات روبرو شد و پس از آن بود که او برای همیشه از تحصیل در رشته پزشکی که تاز به سراغ آن رفته بود دست کشید و به عنوان نویسنده به فعالیت مشغول شد.

در مقدمه این اثر آمده است: رمان «آقا و خانم ریواز» روایتی از پریشانی و گم‌گشتگی نسل امرو است. نسلی که در متن تحولات پرشتاب جهان گرفتار شده و برای امروز و فردای خود احساس نگرانی دارد. راوی این کتاب نیز در متن تحولات گرفتار است از مزایای آن بهره می‌برد و همزمان قربانی آن است. از ارزش‌های گذشته بی‌خبر مانده و قدرت هضم ارزش‌ها و ورابط امروزی را ندارد. به همه چیز سوءظن دارد، همه‌چیز و همه کس را به باد انتقام می‌گیرد و خود از نقد دوست خود در امان نیست. شخصیت‌های داستان هر یک به ظن خود در جستجوی موقعیت و هویتی قابل اتکا هستند و ورای داستان نیز در این دنیای پر از تردید پناهی برای خود می‌جوید.

این رمان با ترجمه احمکدآل احمد در 340 صفحه با قیمت 51 هزار تومان منتشر شده است.