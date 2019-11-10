به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری اردبیل، اکبر بهنام‌جو شامگاه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل عنوان کرد: کوتاهی شهرداری‌ها در پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه‌ها قابل قبول نیست و این سهم باید در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد.

به گفته وی این مبالغ شاید برای شهرداری‌ها مبلغ قابل توجهی نباشد اما برای نهاد کتابخانه‌های عمومی رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه علاوه بر کتابخانه‌های عمومی کتابخانه‌های ادارات و مدارس نیز باید تجهیز شون، یادآور شد: باید ترویج کتاب خوانی در ادارات، زندان‌ها و مدارس و نهادهای عمومی نیز نهادینه شود.

بهنام جو با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی می‌تواند نقش قابل توجهی در ترویج کتابخوانی داشته باشد، افزود: آموزش و پرورش با جامعه وسیعی از دانش‌آموزان سر و کار دارد و باید در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب خوانی تلاش خود را به کار گیرد.

وی در رابطه با احداث کتابخانه عمومی در شهرستان‌ها و مرکز استان نیز یادآور شد: پروژه‌های کتابخانه‌سازی در اردبیل در آستانه سفر رئیس جمهوری جمع‌بندی شده و در ردیف پروژه‌های اولویت ‌دار در این سفر برای دریافت اعتبار ارائه خواهد شد.

استاندار اردبیل گفت: تلاش در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه باید از درون جامعه شروع شده و نخبگان در این زمینه کوتاهی نکنند.

بهنام جو اهتمام به کتابخوانی را وظیفه همه ارگان‌های فرهنگی دانست و بیان کرد: در این زمینه نباید با نگاه رفع تکلیف عمل شود، بلکه ضروری است تا با برگزاری مداوم و مستمر جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سطح مطالعه را در اردبیل ارتقا داده شود.