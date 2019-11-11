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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۱۳

آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیرسینمایی

آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیرسینمایی

شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه ۲ عنوان فیلم بلند داستانی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای داستانی بلند «تاکسی‌ران» به تهیه‌کنندگی پویا پورمعانی و کارگردانی و نویسندگی افشین عامریان و داستانی بلند «جمعه۲ بعد از ظهر» به تهیه‌کنندگی پویا پور معانی و کارگردانی و نویسندگی پروانه زاهدی باران پروانه نمایش صادر شد.

برای قسمت‌های جدید سریال «مانکن» و سریال «کرگدن» پروانه نمایش صادر شد. همچنین در این جلسه برای ۲ عنوان انیمیشن خارجی پروانه نمایش صادر شد.

در این جلسه با نمایش یک عنوان داستانی کوتاه جهت نمایش در گروه «هنر و تجربه» و یک عنوان پویانمایی ایرانی موافقت شد.

کد مطلب 4769256

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