آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیرسینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای داستانی بلند «تاکسیران» به تهیهکنندگی پویا پورمعانی و کارگردانی و نویسندگی افشین عامریان و داستانی بلند «جمعه۲ بعد از ظهر» به تهیهکنندگی پویا پور معانی و کارگردانی و نویسندگی پروانه زاهدی باران پروانه نمایش صادر شد.
برای قسمتهای جدید سریال «مانکن» و سریال «کرگدن» پروانه نمایش صادر شد. همچنین در این جلسه برای ۲ عنوان انیمیشن خارجی پروانه نمایش صادر شد.
در این جلسه با نمایش یک عنوان داستانی کوتاه جهت نمایش در گروه «هنر و تجربه» و یک عنوان پویانمایی ایرانی موافقت شد.
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