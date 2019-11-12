مقاله پژوهشگر ایرانی درباره تحریم جزء ۵ درصد برتر «آلت متریکس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، در تازهترین به روزرسانی گزارش آلت متریکس که بر اساس ذکر مدارک علمی در خبرگزاریها، صحبت پیرامون آن در شبکههای اجتماعی، استفاده از آنها در اسناد سیاستگذاری و سایر استفادهها از مدارک علمی در محیط وب یک شاخص اثرگذاری مدرک علمی بر جامعه را ارایه میکند، مقاله « Impact of United States political sanctions on international collaborations and research in Iran» که در نشریه BMJ Global Health منتشر شده در سال ۲۰۱۹ در میان ۵ درصد برتر آلت متریکس قرار گرفته است.
عبدالصمد کرامتفر مدیر اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، به عنوان یکی از ۹ نویسنده در تدوین این مقاله مشارکت داشته است.
نمره آلت متریکس شاخصی از میزان توجه و برد برخط یک خروجی تحقیق است و هدف آن فراهم کردن معیاری از میزان توجهی است که یک خروجی تحقیقاتی به خود جلب کرده است. بر این اساس آلت متریکس بحث و صحبت پیرامون یک خروجی تحقیقاتی را از منابعی همچون گوگل پلاس، لینکدین، اسناد، اخبار، وبلاگها، توییتر، داوریهای پس از چاپ، فیسبوک، ویکیپدیا، ردت، یوتیوب و پینترست گردآوری میکند.
نمره آلت متریکس با استفاده از یک الگوریتم وزندهی و بر اساس سه عامل اصلی محاسبه میشود: اندازه ذکرها (منظور تعداد دفعاتی است که یک عنوان مقاله در صفحات دیگر ذکر شده است.)، منبع ذکرها و نویسنده ذکرها. جهت آشنایی کامل با آلمتریکس اینجا را ببینید.
این مقاله تحت پوشش رسانههای مختلف بینالمللی از جمله The Scientist قرار گرفته است.
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